美警察自稱Cop和Popo 「無」警會怎樣？

改革警隊，成為美國近期最熱門的話題！由黑人佛洛伊德被警跪殺衍生的反種族歧視示威，要求解散警隊及削減經費的呼聲高唱入雲。特朗普一直為警隊護航，聲稱99%警察都是好的，結果也在壓力下，簽署了改革警察系統的行政命令。

黑人被殺 要求解散警隊呼聲漲

本欄曾提到，美國因為在19世紀選總統，令「OK」這個英文縮寫詞在全世界普及起來。由於美國文化影響力大，英語中不少字詞確實從美國開始「發揚光大」。相信大家都聽過美國的警察俗稱Cop，在電影和美劇中常常聽到，甚至現實中美國警察自己也常自稱Cop，而不是Police。

當地電視頻道有一個警察實況節目，名稱就叫Cops，自1989年播出至今已31年，製作人到全美各地，乘警車跟隨警察拍攝執勤過程，主要宣揚美好一面，但受到佛洛伊德被殺事件影響，節目宣布永久停播。

Police這個英文早在16世紀出現，從中世紀法語借來，police法語又源自拉丁化的古希臘語，包含民眾管理、公眾秩序等意思。Police作為一種長期受薪，維持社會治安的正規隊伍，是英國一位爵士Robert Peel於1829年在倫敦創建的，或者講你也不信，200年前倫敦是沒有官方警隊的，遑論美國及其他國家。英國之前有的是watchmen，文雅一點可稱為「更練」。香港開埠初期都有，因為警力不足，一些商人自發成立「更練」組織，守護財產、保障人身安全，不過是非正式的警察。

那麼Cop是甚麼意思呢？有幾個講法，分別也有捧場客。其一，有人指是constable on patrol三個字首組合而成，指巡邏中的警員，constable即香港警隊編制中的PC，police constable。Cop亦被指出自citizen on patrol，解作在社區巡邏的平民。另亦有講法，早期警察制服上有銅扣，警徽亦以物料銅製造，人們就把銅的英文Copper，簡略成Cop來稱呼警察，信不信由你。我則傾向相信第三種說法。

Cop這個英語單詞作為動詞使用時，本來就有「抓住」、「逮捕」的意思，這種解讀和警察職能相似，亦可以說和中國古代的「捕快」意思接近。19世紀中，即英國首支警隊出現後，媒體開始出現Copper這個字，指執行拘捕的人，即是警察。其後再有人將Copper簡稱作Cop，亦可看作將Cop這個動詞，化作名詞用以稱呼警察。

美Popo無貶義 即兩警察行「孖咇」

還有一個稱謂Popo，去年本港的反修例事件中，坊間有人套用Popo來形容香港警察，當中並帶有負面含義。不過，在美國以Popo稱呼警察，乃地道口語化別稱，同香港地道方言「差人」、「差佬」差不多，並無貶義，乃受政府差遣的人，例如衙差。1980年代的美國南加州，當地騎單車巡邏的警察，制服上有PO兩個字母，是Police Officer兩個英文首字母縮寫，由於通常會見到兩個警察「孖咇」出現，看起來就是PO和PO，於是大家叫叫吓，就變成Popo了。

警察近期成眾矢之的，明尼蘇達州議會成員便支持解散當地警局，聲言要尋找新的「公共安全模式」，但大家有否想過，一個地方若沒有警察，會是甚麼模樣。

▲ 美國黑人被警跪殺事件發生後，要求改革警隊的呼聲高漲，美國一個警察實況節目Cops宣布永久停播。（資料圖片）

▲ 美國黑人被警跪殺事件發生後，要求改革警隊的呼聲高漲，美國一個警察實況節目Cops宣布永久停播。（資料圖片）