反思網絡「取消文化」 尊重不同聲音

早前陷入輿論風波的英國作家羅琳（J.K. Rowling），與多名公眾人物發聯名信，聲討「取消文化」（cancel culture）。當下網絡公審愈趨偏激，與社媒回聲室效應（echo-chamber effect）有關，人們面對社會話題更難保持客觀冷靜。

打着「正義」之名 排擠他人文化

麥格理英語字典（Macquarie Dictionary）去年將「取消文化」一詞列為年度詞彙，指某群組內針對公眾人物集體抵制的態度，字典編輯亦解釋，這種做法的目的是出於懲罰，例如音樂家若被「取消」，則作品會被串流媒體或廣播電台下架。之所以被選為年度詞彙，只因這種態度已然成為社會常態。

英國名作家羅琳，早前因一番言論被質疑不尊重跨性別人士，遭各方抵制。她昨日聯同149位名人發聯名信，當中包括著名學者喬姆斯基（Noam Chomsky）及女權主義者斯泰納姆（Gloria Steinem）。信件指，草率地以正義為名排擠及公開羞辱他人的文化，令信息與表達自由的空間日漸收窄。

美國前總統奧巴馬去年曾就此類現象發表意見，表示世界上多的是模稜兩可的事情，且人無完人，而動輒為他人言論迅速下定論的風氣，亦要歸咎於社媒角色。

借合作「取消」洩憤 如同網絡欺凌

社交媒體透過運算法推送符合用戶個人意識形態的信息，加強回聲室效應，令人們更難接受他人意見。《今日心理學》（Psychology Today）亦有解釋，網民合作「取消」他人因帶來多種正面體驗（見表），令人愈發偏激。

「取消文化」近年惹起爭議，令與之相反的「背景文化」（context culture）應運而生，澳洲昆士蘭大學講師Alison M Joubert及英國曼徹斯特大學講師Jack Coffin撰文解釋，「取消文化」的實際操作接近網絡欺凌，且較多只是出於洩憤。反之，「背景文化」提倡的是盡量理解某些言論出現時的背景、反思為何這些言論會被視為不當、並在譴責錯誤的前提下，予人改正的空間與機會。

吸收多方資訊 學習理性討論

不少人較多透過社媒接觸時事，《紐約時報》行政總裁湯普森（Mark Thompson）建議，人們看新聞應查看兩三個乃至四個新聞來源，當中須包括與個人意識形態相左的報道，並盡可能瀏覽新聞來源，而非只看動態欄的資訊。

面對具爭議性的社會話題時，需避免出於洩憤而妄下定論，更應下意識地跳出網絡回聲室，勿輕易上綱上綫。

▲ 英國作家羅琳早前陷入輿論風波，遭各方抵制。她昨日聯同149位名人發表聯署信，聲討「取消文化」。（路透社資料圖片）