人工智能「可解釋」 迎數碼轉型大趨勢

近日香港的新冠肺炎確診數字似有回升迹象，但若然你在沒有病徵的情況下被確診「新冠狀肺炎病毒」，而醫生沒有向你解釋；又如若然你是一名學生，很努力地寫了一篇論文，而老師卻評為不及格，卻又沒有說出理據。遇到上述場景，作為當事人必然感到非常無奈，對醫生及老師失去信任，甚至會避免去再找他們診症或上課。

未能作合理解釋 用戶質疑效能

「人工智能」（Artificial Intelligence, AI）的任務是仿效人類的行為，並以「機器代人」為終極目標。醫療及教學是常見的「人工智能」應用，但不少現有的系統都犯了類似以上的錯誤，即未能為決定作出合理的解釋，使用戶質疑其效能。因此，「可解釋人工智能」（Explainable AI, XAI）成為近期計算機科學的熱門研究題目。

「深度學習」（Deep Learning, DL）是製造「人工智能」系統的關鍵技術。它利用神經網絡（Neural Network, NN）算法，對輸入數據進行表徵分析（Feature Analysis）及學習，從而構建出一個對應的信息處理模型。

「神經網絡」是一套「端對端」（End to End）的學習運算方法，換言之當輸入了數據，網絡便會自動學習，找出最佳的結果作為輸出。經過多年的研發，「神經網絡」的準確性非常之高，毋庸置疑，例如「神經網絡」應用於圖像識別的表現已超越人類。

兩大研究方向 有理可說清

盡管如此，它的自動學習算法以「黑箱式」作業，並不透明，這現象形成「神經網絡」以至「人工智能」在工商業應用中的不足之處。在數碼轉型的全球大趨勢之下，發展「可解釋人工智能」技術刻不容緩。

「可解釋人工智能」研究主要集中在兩大方向：

（1）「綜合解釋」（Global Explainability）技術，旨在解釋系統採用的某算法的原因，例如為甚麼選用「決策樹」（Decision Tree）去推算「新冠病毒」疫情的散播？及；

（2）問題特定（Problem Specific）的「局部解釋」（Local Explainability）技術，針對性地解釋某因素對決定的影響，例如年齡對「新冠病毒」感染的影響。

「可解釋」不單只是滿足用戶的需求，在「人工智能」產品化方面也很有必要性。「人工智能」建基於大數據，但「垃圾入垃圾出」（Garbage In Garbage Out），所以各地政府非常之重視數據治理（Data Governance）。

歐盟2016法規 解釋權是關鍵

就此，歐盟於2016年推出《一般資料保護規範》（General Data Protection Regulation, GDPR），當中「解釋權」（Rights to Explain）是一項重要法規。理論上，解釋權是對算法（例如「深度學習」）輸出進行解釋的權利。此類權利，主要是指要對重大影響個人（尤其是法律上或財務上）的決定進行解釋的個人權利。

例如，某人申請貸款卻被拒絕，他可能會要求解釋，這可能是因為其信貸紀錄不良。又例如，「人工智能」控制無人自動駕駛車造成嚴重事故，可能會導致大額賠償，保險公司便有權徹底了解自動車當時的判斷。

另外，在工程開發方面，一旦系統出錯，工程師必須理解漏洞的原因，才能有效去堵塞，及避免重蹈覆轍。

港宜建數據監管局 嚴管數據質量

最後，自創科局成立以來，香港積極推行「人工智能」經濟，讓企業廣泛地利用大數據去強化自己的業務。未來數據猶如資金，為確保企業能善用數據，筆者建議政府成立功能與「金管局」類似的「數據監管局」，嚴格地監管企業所使用數據的質量。就此「解釋權」將會是監管及審計（Audit）的準則，並且利用它制定「可解釋人工智能」的規範。

▲ 「可解釋人工智能」研究集中兩方向：「綜合解釋」及問題特定的「局部解釋」。（資料圖片）