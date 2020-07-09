智能坐廁公司招聘 測試產品3個月賺7.8萬 行政人員版 2020/07/09 分享： 可以邊玩邊賺錢，順帶享受人生的絕世筍工就見得多，近日更有智能坐廁公司Tushy招聘「排糞大師」作其糞便事務副總裁。 而該事務副總裁只需要在3個月內每天排便，測試各款智能坐廁，就可以賺到1萬美元（約7.8 ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 視像面試宜先練習 輕鬆應對增成功率 2020/07/08 視像面試宜先練習 輕鬆應對增成功率 富士通營運大改革 擬遙距工作辦公室減半 2020/07/07 富士通營運大改革 擬遙距工作辦公室減半 美畢業生爭投身科技界 TikTok超越Google成新寵 2020/07/06 美畢業生爭投身科技界 TikTok超越Google成新寵 求職平台新標記功能 助用戶僱主工作配對 2020/07/03 求職平台新標記功能 助用戶僱主工作配對 美企業家勸勉年輕人 餘暇重投學習添競爭力 2020/07/02 美企業家勸勉年輕人 餘暇重投學習添競爭力 商業 產品 腹瀉 便秘 健康問題 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入