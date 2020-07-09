智能坐廁公司招聘 測試產品3個月賺7.8萬

可以邊玩邊賺錢，順帶享受人生的絕世筍工就見得多，近日更有智能坐廁公司Tushy招聘「排糞大師」作其糞便事務副總裁。

而該事務副總裁只需要在3個月內每天排便，測試各款智能坐廁，就可以賺到1萬美元（約7.8

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