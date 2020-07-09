控疫限聚張弛有度 速訂停業復業指引

本港爆發第三波疫情，本地感染個案連續兩天大幅上升，且涉及多個群組和地區，形勢嚴峻。港府應以市民健康為首要考慮，盡快根據科學理據，決定如何以擾民最少的方式，收緊限聚令，並如本欄一再呼籲，及早制定企業停業復業指引，才能令企業及早準備，在疫情反覆的新常態下，知所適從。

出招要果斷 防疫情一發不收

繼前天新增9宗本地感染個案後，昨天再多19宗本地確診。衞生防護中心傳染病處主任張竹君坦言這是第三波疫情，指今次與過往個案病徵都是傷風咳流鼻水，但病毒量卻明顯較高。

今次疫情來勢洶洶，出現多個感染群組，首次牽涉護老院、學校，且在多個地區同時爆發，最大危險是有多宗病毒源頭不明，令人擔心隱形病人正在社區播毒。

港府至今只是加強機場防疫檢測，嚴防病毒輸入，但對於是否在社區重新收緊限聚令仍未有決定，究竟這是港府想觀察多幾天，看看本地感染個案是否持續上升才出招？抑或是擔心收緊限聚令會將略有起色的經濟苗頭掐死？

港府在3月底實施限聚令，嚴格限制食肆每枱只能招呼4人，每枱保持1.5米距離，令食肆生意大減，叫苦連天。上月因應疫情緩和，為了紓緩飲食業和零售業的壓力，港府終在父親節前放寬限聚令，並加快派錢進度，又資助展商如期在下周三舉辦書展，飲食業和旅發局亦宣布鼓勵市民消費優惠計劃，藉此提振經濟。詎料生意剛有起色，卻要面臨疫情再爆發噩耗。

速訂明確指引 讓商界及早準備

外國經驗顯示，重啟經濟後，疫情出現反彈，業界都非常抗拒再實施居家令，擔心這會扼殺經濟反彈的苗頭，但若放任不理，疫情恐一發不可收拾，美國是最佳子，迫使個別州政府要重新實施社交隔離措施。

惟愈來愈多研究顯示，新冠肺炎病毒是可透過空氣傳播，尤其在擠擁、封閉、通風不良環境，而食肆和卡拉OK均屬於高風險一群。香港今次疫情有兩個群組都與茶餐廳有關。港府應以市民健康福祉為依歸，再配合科學原則，盡快作出決定，有決定後應馬上執行，以免錯過控疫最佳時機。

在疫苗面世前，與疫共存是無可避免，疫情像天氣般陰晴不定。港府除了要果斷控疫，更應汲取外國經驗，盡快制定企業停業復業指引，如本地確診突破10宗或20宗，將會收緊限聚令；當連續14天零確診則放寬限制，務求令業界和市民知所適從。政府在控疫方面要做得張弛有度，商界和市民須體諒和積極配合，提高店舖和個人衞生意識，盡力讓市民能在安全環境下，保持社區和商業活動。

責任編輯：劉婉雯