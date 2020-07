準備子女海外升學  心水價位兌換外幣兼享高息

縱然因疫情可能打亂不少人暑假的安排,但相信不少家長已忙著為子女準備開學事宜,尤其往海外升學更要留意各地疫情最新發展對開學的影響。

海外升學一直是熱門議題,但在揀選合適升學地點、課程與生活安排之外,同時因為對外幣需求增加,家長也要留意外滙市場走勢,兌換目標外幣。根據Education.com公布的《2020年度10大海外升學排名榜》,排名十大依次為加拿大、澳洲、德國、瑞士、美國、瑞典、荷蘭、英國、西班牙及法國,可見歐、美、澳、加等地仍然是熱門的升學地。落實了升學目的地後,就要籌備外幣為各種學校費用與生活開支作準備。根據海外升學顧問公司的計算,近來海外升學熱門地的英國,一年的大學學費連生活費大約為45,000英鎊,澳洲則約為58,000澳元,而加拿大則需約53,000加元,可見海外升學費用也不是小數目,如果能夠在較低的滙率兌換目標外幣,確能減輕成本。

外滙市場瞬息萬變

基於疫情、減息等因素影響,外滙市場走勢近月變得異常波動,例如英鎊曾於3月跌穿9算,創自1985年新低,及後傳出英國與歐盟談判樂觀而反彈,一度彈逾7%;澳元自3月急跌後也呈現穩步上升之勢,及後澳洲央行維持息率不變,更加速澳元反彈,截至7月15日,升幅高達20%;加元也受到油價反彈而漸見起色,由低位計也反彈了6%。因此,家長也要注意外滙市場的走勢,以捕捉心水價位兌換外幣。如欲了解更多英鎊、澳元、加元及外滙市場分析,可留意以下短片:YouTube URL to be ready by Jul-28/Jul-29

外滙市場瞬息萬變,家長也難以時刻關注價位變動,但透過滙豐外滙限價買賣服務,經網上設定限價指示,當達至目標價滙率時交易自動進行;亦可設立到價提示,於滙率到達心水價位時收取通知,輕鬆掌握滙價走勢。

展望外滙市場走勢,各國雖然陸續重啟經濟活動,但環球疫情依然反覆,或會窒礙經濟復甦進程,加上11月將迎來美國大選,增添市場不明朗因素,預期外滙市場將會繼續波動。面對難以預測的走勢,家長亦可選擇簡單而比較低風險的投資產品如與貨幣掛鈎的保本投資存款,既可滿足於支付子女教育經費的外幣需求,亦可提升潛在的利息收益,較傳統定期存款能夠賺取更高的回報。

上述服務受條款及細則約束。投資及外幣兌換涉及風險。

