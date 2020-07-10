兩位好朋友雨後在公園散步談心，其中一位不小心因路滑跌倒，屁股重重着地叫痛的同時，也察覺新褲子擦破洞。另一位自然反應是把朋友扶起，並帶着同情口脗問：「老友，沒有受傷嗎？痛不痛？我們到那邊坐坐休息！」

倘若反過來的反應是：「你個死蠢，明知路滑都不小心，抵你死，成世人做事都是馬馬虎虎！」相信此反應定會友誼決裂，兩人從此不再是朋友。奇怪是有一位朋友，就算時常這樣，他卻仍會形影不離，這朋友便是「自己」。

某些人不慎跌跤後，會自罵死蠢，自我批評（Self-criticism）是性格特點之一，本身並非壞事，也是建立自我過程一部分。惟當這性格特質變得負面，便可能影響正常生活，甚至引起抑鬱。心理學家相信自我批評始於童年，較嚴苛的父母以批評作慣常教導方法，孩子面對日夜批評後，其中一個反應是內部化（Internalization），即是父母未批評之前，便先作自我批評，當然也有其他各種解說，在此不贅。

重要問題是，如何避免自我批評，大部分自我批評人士懂得同情別人，卻不懂得同情自己。原因是，當見到別人受苦時，心裏因產生共鳴而牽動同理心，但當自己犯錯或遇上困難時，卻不會向自身痛苦產生共鳴。故此，學習同情自己的第一步，是認清並接受自己苦況，例如跌倒後股痛褲破時，便對自己說：「你辛苦了？跌倒並非你錯，拍拍屁股再站起來吧！」

懂得善待自己，實乃減壓入門第一招。