君子坦蕩蕩，小人長戚戚。兩種人，兩種氣場、氣量和格局。據我觀察，小人其實分兩種——顯性和隱性。我們一般對小人的理解：擺到明一副藐嘴藐舌、篤人背脊、搬弄是非精、三尖八角、巖巖巉巉，活像老夫子漫畫裏的「臭飛」與「八婆」之相格。這類人，從內而外、從頭到腳，都明顯不過，一看就知是小人，故為顯性也。遇上這些顯性小人，除非自己也是同類人，否則正常人見到都會心生厭惡。

但小人並非只得一種相格。「長戚戚」就是另一種的小人格，其外表可能不似顯性小人般，擺明就是一副討人厭之小人相，但其心理狀態就是終日長戚戚（斤斤計較、患得患失），憂愁悲傷、心緒不寧，人生的思緒都圍繞着別人如何如何對自己而疑神疑鬼、心生怨恨或心有不甘。此類人，心胸、氣場和格局皆小，真正人格是神經質兼神經過敏，屬於五大人格特質裏（Big Five Personality Traits）最不討好的Neuroticism（神經質人格——情緒化、情緒波動大、焦慮、擔憂、害怕、憤怒、有挫折感、易妒忌、多愁善感、抑鬱和有孤獨感）。當然，這些人不會承認自己其實懷有隱性小人的特質，但主觀認知和客觀條件可以是兩回事。

三十歲後的人，若仍然長戚戚，心緒總記着誰和誰對自己不好、委屈過自己，就是自己親手為自己的下半生鋪排了一條loser之路。未有一個下半生成功、幸福或快活的人士，是靠前半生終日長戚戚和記人仇而鬱出個精采人生來的。遇上這些隱性小人，無論男女，宜彈開九尺遠，因為情緒麻煩的人，必定是麻煩人一個，絕無例外，只是當事人自己不知而已。

我一向對此類麻煩人缺乏耐性，若遇女人像林黛玉般，話之對方美若天仙，只會想辦法速逃現場、兼盡量不會有下次再見面的機會。若遇男人之家像林黛玉般，終日鬱鬱不歡、麻麻煩煩，彈開唔該。