捷旅首攻本地遊市場 坐MPV尋覓香港故事

新冠肺炎，令大部分國家的經濟以至各行各業備受重創，其中以航空業、旅遊業最首當其衝。過往專做高級旅行團的捷旅（Jetour）也來個華麗轉身，首度推出本地遊，與「程尋香港」合辦私人導賞團系列，6人成團，團

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