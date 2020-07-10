捷旅首攻本地遊市場 坐MPV尋覓香港故事 副刊版 2020/07/10 分享： 新冠肺炎，令大部分國家的經濟以至各行各業備受重創，其中以航空業、旅遊業最首當其衝。過往專做高級旅行團的捷旅（Jetour）也來個華麗轉身，首度推出本地遊，與「程尋香港」合辦私人導賞團系列，6人成團，團 ... 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 四季酒店限時快閃優惠 半價住豪華海景套房 2020/07/07 四季酒店限時快閃優惠 半價住豪華海景套房 香港杜莎夫人蠟像館20周年 2000年出生免費入場 2020/07/06 香港杜莎夫人蠟像館20周年 2000年出生免費入場 UNIQLO TOKYO銀座旗艦店開幕 Herzog & de Meuron村上隆聯乘加持 2020/07/04 UNIQLO TOKYO銀座旗艦店開幕 Herzog & de Meuron村上隆聯乘加持 由淺草走到晴空塔 新型點TOKYO mizumachi 2020/07/03 由淺草走到晴空塔 新型點TOKYO mizumachi 橫濱UNIQLO PARK開幕 公園商店雙拼變身親子天地 2020/06/26 橫濱UNIQLO PARK開幕 公園商店雙拼變身親子天地 疫情 新冠肺炎 香港 旅行團 博物館 上環 油麻地 鼠疫 東華醫院 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入