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Patek Philippe今年首枚新作 紀念版Calatrava賀製錶大樓落成

副刊版 2020/07/10

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「望穿秋水」4個字，可以用來形容大家對Patek Philippe本年度新錶的期待。由於品牌今年決定退出BaselWorld錶展，加上疫情關係更隨即宣布延遲新錶發布，叫大家一等再等。終於，Patek

...

欄名 : Watch

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