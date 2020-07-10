Patek Philippe今年首枚新作 紀念版Calatrava賀製錶大樓落成 副刊版 2020/07/10 分享： 「望穿秋水」4個字，可以用來形容大家對Patek Philippe本年度新錶的期待。由於品牌今年決定退出BaselWorld錶展，加上疫情關係更隨即宣布延遲新錶發布，叫大家一等再等。終於，Patek ... 欄名 : Watch 最新專欄文章 更多 MB&F與H. Moser 兩雄聯手推最強時計 2020/06/26 MB&F與H. Moser 兩雄聯手推最強時計 卡地亞Santos系列新作 延續飛行夢 2020/06/12 卡地亞Santos系列新作 延續飛行夢 Jaquet Droz新作 盡現兩世紀美學精髓 2020/06/05 Jaquet Droz新作 盡現兩世紀美學精髓 Panerai全球首個腕錶配件展示廳 更換錶帶新玩法 2020/05/29 Panerai全球首個腕錶配件展示廳 更換錶帶新玩法 Breitling航空領域稱霸 2020/05/22 Breitling航空領域稱霸 消費種類 消費資訊 品牌 鐘錶 瑞士 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入