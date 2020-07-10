單身主義締造「一人經濟」商機

疫下講求社交距離，讓人有更多機會獨處。但想深一層，無論是單身、拍拖，還是已婚，每個人總會有獨處的時候。以往一個人吃飯、一個人看電影，可能仍會被笑稱為「毒」，但人口結構變化，加上享受獨處時光的文化興起，一個人的生活模式已逐漸成為趨勢，並衍生出「一人經濟」的商機。

一個人生活成趨勢 港日韓皆見

在傳統的家庭觀念影響下，不少人認為結婚、生育是人生必經的階段，但隨着時代轉變，不少人反而崇尚單身。南韓、日本等亞洲國家近年都出現單身潮，根據南韓統計資訊服務（Korean Statistical Information Service）的統計，在2016年，南韓有超過500萬個一人住戶，佔所有住戶的28%。該國同時衍生「honjok」一詞，用來形容嚮往獨處和獨立的單身族，反映當地愈來愈多人對愛情、婚姻和家庭的態度產生變化。

日本近年亦流行名為「ohitorisama」的生活模式，即不再在意其他人的想法，選擇「一個人」生活，包括一個人吃飯、一個人唱卡拉OK等。根據日本政府公布的2017年度《食育白書》，15.3%的日本國民表示每周至少四天都是獨自進食，較2011年的10.2%有所上升。這些獨自用餐的人當中，有27.3%認為一個人吃飯較有彈性，故此並不介意。

在香港，獨居者的比例也有上升迹象。政府中期人口統計顯示，在1996至2016年間，單人住戶的比例由14.9%上升至18.3%，當中2016年獨居的女性及男性分別較2001年上升91.7%及33%，約有24.3萬人及21.6萬人。

年過三十仍然單身的人士，以往常被當作嘲笑對象，因而出現「敗犬」、「剩女」、「剩男」等貶義的字眼。但當遲婚、不婚成為個人選擇，單身也不再可恥。這種轉變，背後原因至少可從兩方面探討。

原因一：個人主義抬頭

其中一派的分析指出，亞洲國家對傳統的家庭觀念相對重視，但現代人的婚姻觀念改變，人們開始更自覺地選擇獨身和遲婚，令一人家庭數目不斷上升。《新韓國人—從稻田躍進矽谷的現代奇迹創造者》作者Michael Breen認為，一人家庭增加是民主與經濟發展的自然結果。他形容，以往許多亞洲社會將家庭或團體利益凌駕在個人利益和權利之上，但隨着在民主社會生活愈久，價值觀便會愈趨向個人主義，衝擊傳統家庭至上的觀念。

負責管理以單身生活為主題的網站的Jang Jae Young則解釋，個人主義在南韓崛起，是源於新一代對生活感到滿足。他表示，上一代的父母為了養妻活兒及貢獻社會而犧牲自己的需要，但現今世代更追求自我實現和幸福感，即使代價是一個人生活也無所謂，可見相比上一代只為家庭奉獻，新一代更傾向為自己而活。

原因二：經濟能力決定結婚與否

更多選擇一個人生活，也可能與女性自我意識抬頭有關。部分女性認為，與其婚後要做更多家務，同時犧牲自由和獨立性，不如不結婚，追求事業。

在日本東京出版社任職的49歲女性松井美喜指出，女性選擇結婚的原因之一是希望獲得經濟保障，但她現時並無任何經濟壓力，故毋須為了金錢而走進婚姻。

香港有學者分析，由於女性入學率持續改善，愈來愈多女性擁有高學歷，而當女性的學歷、財政等與男性相若，甚至超越對方，女性傾向認為即使不結婚亦可維持生活，令遲婚或不婚個案增加。

消費模式改變 千金為買心頭好

雖然有專家憂慮，若單身潮持續，出生率將會愈來愈低，導致人口高齡化，加劇勞動力不足、社會福利開支上升等問題。但從另一角度看，單身者眾多也為經濟發展帶來新的機遇，包括衍生「一人經濟」的商機。

「一人經濟」泛指所有「一個人」的消費行為，故無論是單身、拍拖還是已婚，每個人在獨處時所作出的消費行為，都可被歸納為一人經濟。

日本趨勢大師大前研一在其著作中指出，日本很多獨居者在購物時主張「即使不便宜，也要買自己喜歡的東西」，但部分企業的銷售模式未有隨之作出改變，導致營業額衰退。

以超級市場為例，日本超市一般以100克作為肉類包裝標準，但分量對於單身者而言太多。相反，便利店售賣的熟食和便當雖然價錢較高，但分量較小，單身者較願意購買。

「一人」消費市場興起 精神獲滿足

日本市場趨勢專家、《超單身社會》作者荒川和久亦指出，在單身社會中，單身者更希望透過消費帶來精神上的安定和充實。例如單身男性透過「課金」在遊戲中提升戰鬥力；單身女性帶着獲得治癒的心情吃甜品、旅行、泡溫泉、學習瑜伽等，都是為了得到認同的消費行為。

不少企業也期望在「一人經濟」中分一杯羹。例如港人熟悉的一蘭拉麵，便設有分隔開的獨立座位，讓單身者免卻「搭枱」的尷尬；火鍋、燒肉等一般供多人聚餐的餐廳，都推出一人火鍋和一人燒肉，讓一個人吃飯都可以有更多選擇。

除了飲食，消閒娛樂同樣有「一人前」。日本有酒吧表明只招待隻身前來的客人。亦有商人看準一人卡拉OK的市場，把卡拉OK的大型團體房間換成電話亭大小的個人錄音室。香港亦有經營卡拉OK的公司在數年前開始引入「迷你K房」，讓單身人士唱歌之餘，亦可借機會認識新朋友。

已婚也需獨處 1人旅遊非單身專利

「一人經濟」並非單身人士的專利。荒川和久在2018年進行的調查顯示，三分之一的已婚受訪者偶爾會從事一個人活動，例如一個人旅遊。

另外，部分人會因為想逃避朋輩壓力而選擇一個人活動。有日本男性接受傳媒訪問時稱，雖然偶爾會與朋友唱卡拉OK，但一個人唱更能釋放壓力。

總括而言，隨着單身主義流行，「一人經濟」的需求將會愈來愈大。有研究預測，在2000至2030年間，全球的一人家庭數目將會增長128%，意味「一個人」將愈趨普遍，甚或成為經濟的新動力。

企業和個人宜做好準備，迎接「一人經濟」的新浪潮。

▲ 隨着單身主義流行，「一人經濟」的需求將會愈來愈大。（資料圖片）