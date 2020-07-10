疫下電騙增 社區齊心護長者

本港電話騙案數字倍增，長者受害尤深。居家抗疫令孤獨感強烈，或讓長者更易被騙徒盯上，預防受騙還需靠社區力量，幫助身邊長者。

警方表示，今年首5個月共有約530宗電話騙案，比去年同期上升1.6倍，涉及金額高達1.85億元，較去年同期上升3倍。約半受害人是60歲以上人士，至今最大一宗電話騙案受害人是一名84歲婆婆，涉及款額多達2,100萬元。

首5月電騙升1.6倍 半數涉長者

最常見的詐騙方式分別為假冒官員、及「猜猜我是誰」。警方強調無論本地或內地官員及執法人員都不會要求市民交出銀行帳戶密碼等個人資訊（見表），亦表示近年電話騙案手法轉變，騙徒會要求受害人開設網上銀行、騙取密碼後再將錢騙走，更有人以「1萬元現金發放計劃」做藉口行騙。

新冠疫情或令電話騙案更為猖獗，英國消費權益組織National Trading Standards（NTS）指，專打「cold call」的電話促銷公司（call centre）雖在疫情初期暫停營運，令促銷電話撥打次數大減，但預計電話騙案將隨疫情持續而反彈上升，主要出於民眾對疫情的恐懼、及居家抗疫等因素。長者尤其容易被騙徒盯上，他們通常較為孤獨，因此較願意聆聽及誤信騙徒。

據政府統計處《2016年中期人口統計報告》顯示，本港65歲以上獨居長者約15萬人，比10年前增55%。東華三院前年公布的一項調查亦顯示，約1成長者經驗較嚴重的孤獨感，多因獨居、沒有兒孫在本港居住、缺少友伴、感到不被重視及被孤立、自我感覺及身體健康欠佳等原因。

獨居長者增 感孤獨較易受騙

城大在2017年與警方及電話過濾程式公司HK JunkCall合作，着手研發一款手機App，在接到可疑的陌生來電時顯示警告信息，提醒用家注意電話騙案風險，但不攔截電話，是否接聽全由市民自行決定。若錯過陌生來電，市民更應避免直接致電，而是先上HK JunkCall官網查詢，以辨析有關來電是否促銷或行騙電話。

NTS更強調以社區力量對抗電話騙案增勢，該組織推出教育計劃Friends Against Scams，在網上提供資料庫及小測，提高普通市民的警覺，亦幫助他們替身邊人（長者尤甚）把關。

本港獨居長者人數趨增，疫情期間恐更難敵專業騙徒，身邊人更應發揮鄰里精神，免長者受騙。

▲ 獨居長者在疫下恐更易受騙，市民應發揮鄰里精神出手相助。（資料圖片）