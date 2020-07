Tesla噩運 會否重臨馬斯克身上？

近日吸引我眼球的新聞,不僅是新冠肺炎或者特朗普又講甚麼,而是Elon Musk馬斯克的電動車公司Tesla特斯拉賣紅色短褲。馬斯克本月初在推特宣布消息時,還說將短褲送給他稱之為華爾街「沽空者致富委員會」的Shortseller Enrichment Commission,其英文縮寫為SEC,與美國證監會(Securities and Exchange Commission)縮寫一樣。馬斯克如此嘲諷證監會,皆因雙方關係一向差。

Tesla名字背後 一個倒楣的人

2018年,在沒有正式公告下,馬斯克在推特說考慮私有化特斯拉,證監會批有欺詐之嫌。最後雙方和解,馬斯克為此辭任特斯拉董事長,發推特亦要守規矩。去年證監再把他告上法庭,指他無刪掉預告特斯拉產量的帖文,有誤導成分,他從此被限制不能未經批准在推特透露對投資者的重要信息。

資本市場有個性的人很多,敢於生產短褲狠狠玩證監的,現今大概只有馬斯克了。不過164年前的今天(7月10日),在如今的克羅地亞有一個人誕生,「個性兼叻人指數」可說比馬斯克還高,是發明家Nikola Tesla,馬斯克的Tesla公司就是用了他的名字。

Nikola Tesla發明交流電輸送方法,與愛迪生的直流電競爭,大家或有聽聞,電影亦拍過,例如《The Current War》,港譯《電流戰爭》,在此就不累贅。這位特斯拉就沒有馬斯克好命,起碼到今天來說。馬斯克位列世界級富豪,特斯拉則鬱鬱不得志,死在紐約的酒店小房間,身無分文。他和馬斯克一樣擁抱遠大目標,更重要是去實踐。馬斯克造電動車、火箭,還有搞太空互聯網,讓地球每個角落通過衛星既便宜又高速上網。

當年特斯拉亦有宏願,就是無綫傳輸如無綫電、電台廣播等。19世紀末,他說服富翁J.P. Morgan資助逾15萬美元,在紐約興建傳輸塔Wardenclyffe Tower,進行無綫電實驗。命運再次弄人,意大利人Guglielmo Marconi趕在他之前達成跨大西洋無綫電通訊,Morgan於是不再資助他,計劃告吹,那位意大利人因發明無綫電通訊載入史冊。伴隨着特斯拉的是又一次好夢落空的打擊,據說他變得神經質,行路都數算行了多少步。

不過,雖然他的科學貢獻之前被人「搶走」或「搶閘」,晚年仍堅持實踐理想,《紐約時報》報道,他自稱發明了「死光機」,可擊落飛機,只是無人出錢讓他落實。1943年,他抱憾辭世。

特斯拉怎樣也想不到,以他名字作為公司名稱卻不關他事的Tesla,捱過10年苦辣辛酸終於出頭,近日更打低Toyota,成為全球市值最高汽車製造商,股價升至歷史新高,每股曾高見逾1,400美元,公司市值達2,530億美元。連年虧損後,Tesla自去年第三季度連續三個季度有盈利,即使新冠肺炎下交貨仍穩定,近日公布第二季交車量9萬多輛,遠超市場預期,令股價升。難怪馬斯克如此「囂張」,除了玩證監外,還玩一玩看扁公司前景喜歡沽空的投資者,包括著名對冲基金綠光資本創辦人艾恩霍恩(David Einhorn),見他這麼喜歡沽空(short),就送條短褲(shorts)給他。

馬斯克敢作敢為 真可順風順水

Tesla的股價一年間升了7倍,怎說也不正常。好聽一點,凸顯投資者對電動車前景信心增強。理智一點就會問,馬斯克雖具過人魅力,說做敢做又做到,但憑其魅力瘋狂追捧Tesla股票,有否風險?

他的行徑間中「估佢唔到」,前車可鑑,市場充斥願為其任何行為買單的投資者,如此市場狂熱導致的股價變化,令人擔憂。資本市場窗口並非永遠敞開,尤其新冠肺炎疫情下,一切皆不穩定,一旦資本窗口因政策改變、泡沫爆破、或投資者認清企業盈利本質後關閉,Tesla股價當會如何?

Nikola Tesla曾替愛迪生打工,愛迪生說如果Tesla幫他改進發電機就送他一筆錢,Tesla成功了。據他後來引述愛迪生說,不會給錢,還向Tesla說了一句話:“When you become a full-fledged American, you will appreciate an American joke”,意思:「當你變為成熟的美國人,便懂得欣賞美式玩笑。」

大家要小心美式市場玩笑啊!

▲ Tesla最近竟然生產紅色短褲,馬斯克聲言將shorts,送給看扁他公司喜歡沽空(short)的投資者,並暗裏嘲諷美國證監會。(資料圖片)

▲ Tesla最近竟然生產紅色短褲,馬斯克聲言將shorts,送給看扁他公司喜歡沽空(short)的投資者,並暗裏嘲諷美國證監會。(資料圖片)