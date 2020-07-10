Tesla噩運 會否重臨馬斯克身上？

近日吸引我眼球的新聞，不僅是新冠肺炎或者特朗普又講甚麼，而是Elon Musk馬斯克的電動車公司Tesla特斯拉賣紅色短褲。馬斯克本月初在推特宣布消息時，還說將短褲送給他稱之為華爾街「沽空者致富委員會」的Shortseller Enrichment Commission，其英文縮寫為SEC，與美國證監會（Securities and Exchange Commission）縮寫一樣。馬斯克如此嘲諷證監會，皆因雙方關係一向差。

Tesla名字背後 一個倒楣的人

2018年，在沒有正式公告下，馬斯克在推特說考慮私有化特斯拉，證監會批有欺詐之嫌。最後雙方和解，馬斯克為此辭任特斯拉董事長，發推特亦要守規矩。去年證監再把他告上法庭，指他無刪掉預告特斯拉產量的帖文，有誤導成分，他從此被限制不能未經批准在推特透露對投資者的重要信息。

資本市場有個性的人很多，敢於生產短褲狠狠玩證監的，現今大概只有馬斯克了。不過164年前的今天（7月10日），在如今的克羅地亞有一個人誕生，「個性兼叻人指數」可說比馬斯克還高，是發明家Nikola Tesla，馬斯克的Tesla公司就是用了他的名字。

Nikola Tesla發明交流電輸送方法，與愛迪生的直流電競爭，大家或有聽聞，電影亦拍過，例如《The Current War》，港譯《電流戰爭》，在此就不累贅。這位特斯拉就沒有馬斯克好命，起碼到今天來說。馬斯克位列世界級富豪，特斯拉則鬱鬱不得志，死在紐約的酒店小房間，身無分文。他和馬斯克一樣擁抱遠大目標，更重要是去實踐。馬斯克造電動車、火箭，還有搞太空互聯網，讓地球每個角落通過衛星既便宜又高速上網。

當年特斯拉亦有宏願，就是無綫傳輸如無綫電、電台廣播等。19世紀末，他說服富翁J.P. Morgan資助逾15萬美元，在紐約興建傳輸塔Wardenclyffe Tower，進行無綫電實驗。命運再次弄人，意大利人Guglielmo Marconi趕在他之前達成跨大西洋無綫電通訊，Morgan於是不再資助他，計劃告吹，那位意大利人因發明無綫電通訊載入史冊。伴隨着特斯拉的是又一次好夢落空的打擊，據說他變得神經質，行路都數算行了多少步。

不過，雖然他的科學貢獻之前被人「搶走」或「搶閘」，晚年仍堅持實踐理想，《紐約時報》報道，他自稱發明了「死光機」，可擊落飛機，只是無人出錢讓他落實。1943年，他抱憾辭世。

特斯拉怎樣也想不到，以他名字作為公司名稱卻不關他事的Tesla，捱過10年苦辣辛酸終於出頭，近日更打低Toyota，成為全球市值最高汽車製造商，股價升至歷史新高，每股曾高見逾1,400美元，公司市值達2,530億美元。連年虧損後，Tesla自去年第三季度連續三個季度有盈利，即使新冠肺炎下交貨仍穩定，近日公布第二季交車量9萬多輛，遠超市場預期，令股價升。難怪馬斯克如此「囂張」，除了玩證監外，還玩一玩看扁公司前景喜歡沽空的投資者，包括著名對冲基金綠光資本創辦人艾恩霍恩（David Einhorn），見他這麼喜歡沽空（short），就送條短褲（shorts）給他。

馬斯克敢作敢為 真可順風順水

Tesla的股價一年間升了7倍，怎說也不正常。好聽一點，凸顯投資者對電動車前景信心增強。理智一點就會問，馬斯克雖具過人魅力，說做敢做又做到，但憑其魅力瘋狂追捧Tesla股票，有否風險？

他的行徑間中「估佢唔到」，前車可鑑，市場充斥願為其任何行為買單的投資者，如此市場狂熱導致的股價變化，令人擔憂。資本市場窗口並非永遠敞開，尤其新冠肺炎疫情下，一切皆不穩定，一旦資本窗口因政策改變、泡沫爆破、或投資者認清企業盈利本質後關閉，Tesla股價當會如何？

Nikola Tesla曾替愛迪生打工，愛迪生說如果Tesla幫他改進發電機就送他一筆錢，Tesla成功了。據他後來引述愛迪生說，不會給錢，還向Tesla說了一句話：“When you become a full-fledged American, you will appreciate an American joke”，意思：「當你變為成熟的美國人，便懂得欣賞美式玩笑。」

大家要小心美式市場玩笑啊！

▲ Tesla最近竟然生產紅色短褲，馬斯克聲言將shorts，送給看扁他公司喜歡沽空（short）的投資者，並暗裏嘲諷美國證監會。（資料圖片）

▲ Tesla最近竟然生產紅色短褲，馬斯克聲言將shorts，送給看扁他公司喜歡沽空（short）的投資者，並暗裏嘲諷美國證監會。（資料圖片）