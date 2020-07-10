立會選舉 政團「票倉」怎部署？

新一屆立法會選舉在即，有意參選的政團或獨立人士，已摩拳擦掌，準備一顯身手。為了讓有意參選者及社會對選舉形勢有更多了解，本系列文章將利用上屆立會選舉的民意調查資料，為今屆選舉提供一些分析，溫故知新。

共同生活環境 塑造政黨認同

聚居於同一社區的選民，社經背景往往類同，共同的生活環境有助形成相若的政黨認同感，具有不同特徵的地區，因而會有特定的政黨認同，其選民會傾向支持某些政團，該政團在這些地區的得票率通常比較高。政團可以集中有限資源於這些對自己選情有利的區域，從而加強選舉宣傳的效果來提高選舉勝算，而這些地區可稱之為有關政團的「票倉」。

要找出不同政團的「票倉」，最直接的方法是分析社區的成人人口特徵，及其與不同政團得票率之關聯。我們以區議會選區為分析單位，因為現時同時有人口特徵和立法會選舉結果的官方紀錄中，這是最小的地方單位。

在2016年立法會選舉，全港共有431個區議會選區，當中205個有自己獨立的投票站，因此可以計算這些選區的選舉結果。與此同時，2016年的中期人口統計，也收集了不同選區的成人人口特徵資料。

青年聚集選區 恐不利泛民

我們運用綫性迴歸分析，以得票比例為依變項，自變項是選區成人人口特徵，包括選區女性比例、青年（29歲及以下）比例、大專人口比例，以及低收入（家庭月收入2萬港元以下）和中產收入（家庭月收入4萬港元及以上）住戶比例，並加入所屬地方選區，以固定效果模型控制地方選區層面的不明因素（見表）。

綜合地方選區和區議會（第二）功能界別的選舉結果分析，泛民主派的「票倉」是在較多成年女性，而較少青年和低收入住戶的選區。

低收入中產多 本土派得票低

值得注意是，過去研究顯示，年輕選民較不傾向自認建制派和不支持建制派陣營，然而，青年較多的選區不單不是泛民主派的「票倉」，更令其陷於不利形勢。原因之一是青年的選民登記率和投票率較低，他們比較支持非建制派，但不代表他們會投票給泛民主派。如在2016年，18至35歲人士的選民登記率和投票率是70.0%和57.9%，而36至65歲人士則是84.7%和59.5%，更何況，即使青年選民在選舉中投票，他們也傾向支持本土派。

本土派明顯在青年比例較高的選區取得較佳成績。然而，在低收入和中產收入住戶比例愈高的選區，本土派候選人得票率愈低。換言之，在愈多青年和夾心階層收入（家庭月收入2萬至4萬港元以下）住戶的選區，本土派選情愈有利，所以可視作其「票倉」。

至於建制派，在地方選區選舉中，愈多成年男性、低收入和中產收入住戶的選區，建制派整體得票率愈高。在區議會（第二）功能界別選舉中，結果與泛民主派相反，在愈少成年女性和大專學歷人士，以及在愈多青年、低收入和中產收入住戶的選區，建制派整體得票率愈高。

綜合而言，住戶收入成為建制派與非建制派「票倉」的主要分界，建制派在低收入和中產收入的選區較有優勢，而夾心階層收入選區則對非建制派有利。有意參選的政團和獨立人士，對於自身的「票倉」應有一定了解和掌握，惟可如何開拓，則要考驗他們的部署和動員能力了。（系列一）

▲ 新一屆立法會選舉在即，有意參選的政團或獨立人士，已摩拳擦掌，準備一顯身手。（資料圖片）