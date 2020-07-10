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教育集團黑人女CEO 力爭領導層多樣性

行政人員版 2020/07/10

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國際社會近月爭取種族平權的聲音不斷，不少大企業均面對壓力，要求推動公司內的種族多元文化，並以行動改革公司政策。據外媒Business Insider報道，國際教育集團Adtalem行政總裁Lisa

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欄名 : Good Job Insight

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