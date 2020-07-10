收緊限聚令治標 速擴檢測才治本

世事弄人，正當市民陸續收到1萬元，不同業界準備全力催谷食、買、玩，推動經濟復甦之際，本地感染個案卻連續3天急升，港府昨宣布將收緊限聚令，並對高危感染群組員工加強檢測，冀阻止疫情進一步擴散。

顧及企業生計 經濟控疫取平衡

惟今次疫情比3月時更嚴峻，太多源頭不明個案，故港府須設法擴大檢測量，必要時應考慮暫停一些大型活動，以免病毒擴散。

港府宣布周六凌晨起，所有食肆每桌不得超過8人，酒吧、夜總會每枱最多4人，至於健身室、派對房、卡拉OK房間人數上限由16人減至8人。

當局收緊限聚令，皆因今次疫情來勢洶洶，周日發生本地新增確診個案後，連日以倍數上升，三天內由9宗增至34宗，自周日起累計65宗，且涉及多個群組遍布多區，當中有12宗源頭不明，令當局難以追蹤與帶菌者密切接觸人士。

收緊措施明顯沒上次嚴苛，至少沒實施停業令，相信是顧及企業生計，務求在經濟和控疫之間取得平衡，讓企業在疫情惡化下仍有生意做，將損失減至最低。

當局因應安老院、茶餐廳和的士司機3大感染群組，將主動針對這些員工加強病毒檢測，希望找出隱形病人，做到早發現、早隔離，盡快切斷傳播鏈。事實上，港府5月時已意識到安老院是疫情高風險行業，為全港逾940家院舍的員工進行抽樣檢測，但名額僅3,200個，平均每家僅3.4人獲檢測；今次因應安老院有32人中招而加強檢測，可謂亡羊補牢，但卻不足夠，因只觸及個別行業，並非全民檢測。

根據內地、德國和南韓的經驗，若要有效遏止疫情，須做到全民檢測。港府在檢測方面做得不足，盡管聲稱會將日均檢測量目標由4,500個提升至7,000個，但數據顯示，3至5月的日均檢測量約2,200個，6月才增至3,645個，明顯過低。澳門人口僅香港1成，日均檢測5,000個，也比香港多，港府宜反思問題何在？是官僚作風？還是成本問題？

檢測量遜澳門 宜研用內地試劑

德國和澳門檢測量高，皆因當局鼓勵大學和私人化驗所參與，務求能短時間提升檢測能力。本港多家大學和科企雖研發出成本較低的快速檢測試劑，但港府卻拒絕採用，堅持採購歐美試劑，成本高昂，每個約600元。反觀澳門採用的內地試劑，僅17元，極具成本效益。

為提升檢測量，港府應認真研究使用內地生產試劑的可行性。若擔心內地試劑質量，在引入前可先與現時使用的歐美試劑作對比，只要檢測結果可靠，能找出隱形病人，應大膽採用，才能減低檢測成本，擴大檢測規模，並有助日後推行健康碼。

若本地確診持續急升，港府應考慮叫停一些大型活動，以免人群聚集，增加隱形病人播毒風險。控疫手段須果斷，在源頭不明個案上升下，務必對有潛在風險的活動加以限制。倘防疫做得不到位，疫情隨時以井噴式爆發，屆時更難處理。

責任編輯：賴偉雄