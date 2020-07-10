  • 29°C
香港時間 : 2020710日 (五) 04:20
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 家居檢疫 口罩返貨 新型冠狀病毒 定期存款 高息股 美股 港股 扣稅 大灣區
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

收緊限聚令治標 速擴檢測才治本

評．析．天下版 2020/07/10

分享：

世事弄人，正當市民陸續收到1萬元，不同業界準備全力催谷食、買、玩，推動經濟復甦之際，本地感染個案卻連續3天急升，港府昨宣布將收緊限聚令，並對高危感染群組員工加強檢測，冀阻止疫情進一步擴散。

顧及企業生計 經濟控疫取平衡

惟今次疫情比3月時更嚴峻，太多源頭不明個案，故港府須設法擴大檢測量，必要時應考慮暫停一些大型活動，以免病毒擴散。

港府宣布周六凌晨起，所有食肆每桌不得超過8人，酒吧、夜總會每枱最多4人，至於健身室、派對房、卡拉OK房間人數上限由16人減至8人。

當局收緊限聚令，皆因今次疫情來勢洶洶，周日發生本地新增確診個案後，連日以倍數上升，三天內由9宗增至34宗，自周日起累計65宗，且涉及多個群組遍布多區，當中有12宗源頭不明，令當局難以追蹤與帶菌者密切接觸人士。

收緊措施明顯沒上次嚴苛，至少沒實施停業令，相信是顧及企業生計，務求在經濟和控疫之間取得平衡，讓企業在疫情惡化下仍有生意做，將損失減至最低。

當局因應安老院、茶餐廳和的士司機3大感染群組，將主動針對這些員工加強病毒檢測，希望找出隱形病人，做到早發現、早隔離，盡快切斷傳播鏈。事實上，港府5月時已意識到安老院是疫情高風險行業，為全港逾940家院舍的員工進行抽樣檢測，但名額僅3,200個，平均每家僅3.4人獲檢測；今次因應安老院有32人中招而加強檢測，可謂亡羊補牢，但卻不足夠，因只觸及個別行業，並非全民檢測。

根據內地、德國和南韓的經驗，若要有效遏止疫情，須做到全民檢測。港府在檢測方面做得不足，盡管聲稱會將日均檢測量目標由4,500個提升至7,000個，但數據顯示，3至5月的日均檢測量約2,200個，6月才增至3,645個，明顯過低。澳門人口僅香港1成，日均檢測5,000個，也比香港多，港府宜反思問題何在？是官僚作風？還是成本問題？

檢測量遜澳門 宜研用內地試劑

德國和澳門檢測量高，皆因當局鼓勵大學和私人化驗所參與，務求能短時間提升檢測能力。本港多家大學和科企雖研發出成本較低的快速檢測試劑，但港府卻拒絕採用，堅持採購歐美試劑，成本高昂，每個約600元。反觀澳門採用的內地試劑，僅17元，極具成本效益。

為提升檢測量，港府應認真研究使用內地生產試劑的可行性。若擔心內地試劑質量，在引入前可先與現時使用的歐美試劑作對比，只要檢測結果可靠，能找出隱形病人，應大膽採用，才能減低檢測成本，擴大檢測規模，並有助日後推行健康碼。

若本地確診持續急升，港府應考慮叫停一些大型活動，以免人群聚集，增加隱形病人播毒風險。控疫手段須果斷，在源頭不明個案上升下，務必對有潛在風險的活動加以限制。倘防疫做得不到位，疫情隨時以井噴式爆發，屆時更難處理。

責任編輯：賴偉雄

欄名 : 社評

最新專欄文章 更多

控疫限聚張弛有度 速訂停業復業指引
2020/07/09
控疫限聚張弛有度 速訂停業復業指引
新疫潮襲社區 官民齊防控補漏
2020/07/08
新疫潮襲社區 官民齊防控補漏
中國控疫見效 股市催生「健康牛」
2020/07/07
中國控疫見效 股市催生「健康牛」
港國安法亮劍 搗亂勢力須知進退
2020/07/06
港國安法亮劍 搗亂勢力須知進退
美在港利益糾結 訴諸金融制裁恐嚇
2020/07/04
美在港利益糾結 訴諸金融制裁恐嚇
疫情 香港 經濟 行業 餐廳 德國 人口 澳門 南韓 限聚令

下一篇文章

轉軚捧二綫屋苑
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

收緊限聚令治標 速擴檢測才治本
收緊限聚令治標 速擴檢測才治本
專家樓論 - 轉軚捧二綫屋苑
轉軚捧二綫屋苑