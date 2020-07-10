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7-Eleven慶11/7 全綫自家品牌產品7折優惠

行政人員版 04:00 2020/07/10

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新一波疫情殺埋身，最好掃定啲糧餉同零食留喺屋企。公關姊妹同黛安講，7月11日對7-Eleven而言係一個好有意義嘅日子，為咗慶祝呢一日，今日至7月12日，佢哋會舉行3日限定優惠，全綫自家品牌包括7-SIGNATURE同7-SELECT產品買2件可享7折，指定產品買1送1，超級抵呀。

公關姊妹話，今次推出嘅優惠選擇好多，除咗有人氣之選7-SIGNATURE和風の味三文治、7-SIGNATURE瑞士雞髀、7-SIGNATURE珍珠雞拼蝦肉燒賣等，買2件可享7折外，最新嘅7-SELECT聯乘OREO系列甜品都享有呢個優惠！

此外，多款零食同飲品都係買一送一，包括維他冷泡無糖茶飲品500毫升（各款）、味覺糖PUCCHO葡萄味果粒軟糖、卡樂B蝦條100克／辛之味105克，同埋食完即刻透心涼嘅Magnum雪糕批及樂天經典／特選雜錦冰凍杯等等！優惠只得3日咋，貨品數量亦有限，大家快啲去7-Eleven掃貨啦。請留意，以上全部或部分優惠不適用於指定嘅香港及澳門店舖。

本文轉載自《晴報

7-11喺今日至12日舉行3天限定優惠，大家快啲去掃貨。

7-SIGNATURE瑞士雞髀（$20）叮一叮即可食用，方便又好味。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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