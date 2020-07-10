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AEON屯門店重新開業 設專區照顧玩食住

行政人員版 04:00 2020/07/10

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黛安今日又有好介紹，公關姊妹報料，AEON屯門店今日重新開業，特別以玩、食及住3大元素為題，超市重開後分為Enjoy Cooking、Enjoy Specialty及Enjoy Eating區域，除咗保留深受歡迎嘅和牛、生蠔及美酒專櫃外，仲增設森果工房及京野菜專區。當中森果工房仲會提供100%鮮製果盤、密封果盒及樽裝果汁，將水果原味帶畀顧客，等大家可享受高質素嘅購物體驗。

黛安仲知道，場內更從日本引入自家麵包店「Cantevole」，每天新鮮出爐麵包、蛋糕，全部採用日本產麵粉及高質食材㗎。屯門店亦增設「誠‧拉麵」及「Nakayo食堂」等食店，主力賣日本博多湯麵及海鮮丼等美食，聽到都流晒口水。

公關姊妹話，AEON屯門店更係首間引入傢俬示範展示區，店內重現家中設計構思概念。重新開業嘅AEON亦專為年輕家庭打造Kids Republic，方便爸爸媽媽搵到孩子成長每個階段所需，真係非常貼心。

黛安提提大家，店舖即日起仲設有開業優惠，例如Living Plaza買5送1、GREGORY全場正價貨品亦有8折等，快啲去搶購啦！

本文轉載自《晴報

店內設Kids Republic，設計營造悠閒氣氛，吸引家長及小朋友。

超市增設森果工房，帶來鮮製果盤、果盒及果汁等。

重新開業的AEON屯門店，特別以玩、食及住為主題。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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