戶戶小廚消費滿$300 送沙灘八寶袋 行政人員版 04:00 2020/07/10 分享： 炎炎夏日，最啱就係去沙灘暢泳！黛安最近就收到戶戶公關姊妹送嘅沙灘「八」寶袋，入面有齊去沙灘嘅必備用品，個沙灘袋仲好靚㖭！「八」寶袋內有齊沙灘墊、果汁、薯片、防曬霜、洗頭水、沐浴露、毛巾，黛安平日去沙灘最怕就係帶漏嘢，依家無有怕啦。 如果大家都想擁有呢個「八」寶袋，只要今個星期六、日喺鰂魚涌、灣仔同西營盤「戶戶小廚」消費滿$300，就可以帶佢返屋企喇，送完即止㗎。 本文轉載自《晴報》 撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關 欄名 : 八卦名利場 最新專欄文章 更多 八卦名利場 - 慢活樂@元創方工作坊 整手作夠寫意 今日 慢活樂@元創方工作坊 整手作夠寫意 八卦名利場 - 奧海城奇幻森林 開啟電動車探險之旅 今日 奧海城奇幻森林 開啟電動車探險之旅 八卦名利場 - AEON屯門店重新開業 設專區照顧玩食住 今日 AEON屯門店重新開業 設專區照顧玩食住 八卦名利場 - Elements食$1000送$500 利園區五重賞下周開賞 今日 Elements食$1000送$500 利園區五重賞下周開賞 八卦名利場 - 7-Eleven慶11/7 全綫自家品牌產品7折優惠 今日 7-Eleven慶11/7 全綫自家品牌產品7折優惠