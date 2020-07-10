戶戶小廚消費滿$300 送沙灘八寶袋

炎炎夏日，最啱就係去沙灘暢泳！黛安最近就收到戶戶公關姊妹送嘅沙灘「八」寶袋，入面有齊去沙灘嘅必備用品，個沙灘袋仲好靚㖭！「八」寶袋內有齊沙灘墊、果汁、薯片、防曬霜、洗頭水、沐浴露、毛巾，黛安平日去沙灘最怕就係帶漏嘢，依家無有怕啦。

如果大家都想擁有呢個「八」寶袋，只要今個星期六、日喺鰂魚涌、灣仔同西營盤「戶戶小廚」消費滿$300，就可以帶佢返屋企喇，送完即止㗎。

本文轉載自《晴報》