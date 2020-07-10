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還有超過20年時間

行政人員版 04:00 2020/07/10

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最近在《Campaign Asia》看到一篇關於我以前老闆、WPP前CEO Martin Sorrell的訪問。2018年他離開自己一手創立的WPP集團，之後成立了S4 Capital，發展得有聲有色。

訪問從他離開WPP說起，到他如何應對疫情，還有如果他仍然領導WPP的話，他會怎樣應對市場的變化，並讓大集團保持靈活性等等。

訪問中令我感受最深的，是他黯然離開WPP的一段。WPP是他創立並經營了32年的企業，但他最後卻被無情地解僱，還被冠以「個人操守有問題」、「濫用公司資源」和「不當對待員工」等罪名。

我不知這些指控是否屬實，但我知道當日他離開的時候，WPP正值業績低沉。當公司業績不理想的時候，關於領導人的負面評價自然也比較多。我當初離開舊公司的時候，我領導的業務在之前一年剛創了新高，而且我創業的時候決定放棄媒介業務，和舊公司沒有正面競爭，才獲得高規格的歡送會，算是有體面地離開。

看了這篇訪問，我的體會是不要輕易把公司弄上市，私人公司加上我是最大的股東，相信不會有人以「個人操守有問題」把我趕走。另外一點體會是，Martin Sorrell以他75歲高齡，仍能東山再起，我就不要輕言退休了；如果能做到75歲的話，我仍有超過20年的時間把集團壯大。

（本欄逢周三、五刊登）

本文轉載自《晴報

撰文 : 曾錦強 廣告企管人

欄名 : 人間有晴

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