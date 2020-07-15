自訂選股策略篩選心水股票 YOU Banking優易理財享豐富獎賞

近期市況受環球經濟影響，想為財富增值，「開源」其實十分重要。無論是年輕一族，還是已經有穩定事業的人士，都想享受更舒適的生活、為未來的生活做好準備。究竟除了一般儲蓄之外，還有什麼理財方法，例如理財戶口推介及投資股票攻略等，可以幫到大家財富增值呢？

輕鬆優易理財兼賺積分獎賞

身處資訊發達的年代，年輕一族事事講求自主、有效率，對於理財戶口，亦要求化繁為簡。大新YOU Banking優易綜合理財戶口能幫你處理綜合貨幣儲蓄、轉賬、繳付賬單以及外幣兌換等，證券客戶更可進行買賣證券交易，結合大新銀行網上及流動理財平台，自然anytime anywhere都能夠處理日常理財事宜，節省了時間就可以做自己喜歡做的事。

▲ 透過手機開戶，無需現身亦可靈活處理各種日常理財事宜，理財與生活自然無縫接軌。

大新YOU Banking另設有YOU Points優易積分計劃，不論是電子證券買入、兌換外幣、為八達通App卡自動增值、每月自動轉賬繳費，甚至是出糧，都可以賺取YOU Points！每年更可以將YOU Points兌換成高達港幣600元大新信用卡現金獎賞。

三個步驟篩選心水股票

市面有很多不同的股票可以選擇，投資者既要留意市場資訊分析，又要比較不同股票的表現和趨勢，需要花大量時間做功課。然而香港人普遍工作忙碌，又要追求work-life balance，私人時間可能安排了不少節目，能夠坐下來專注研究股票的時間少之又少。

▲ 大新銀行「流動證券交易App+」擁有「策略選股」和「追蹤策略」功能，無論是新手投資者還是忙碌的上班族也可以輕鬆篩選心儀股票，隨時把握股市動態。

大新銀行「流動證券交易App+」加入了嶄新「Power Screener 策略選股」功能，只需要三個簡單步驟便可以透過專業分析工具篩選出心儀的股票，令選股可以更輕鬆簡單，幫助工、私兩忙的人士更省時地選出心水股票。

▲ 「Power Screener 策略選股」只需3個簡單步驟便可以篩選出心儀的股票。

除此以外，投資股票要把握時機，但平日工作太忙根本沒有時間留意股市動態，隨時錯失入市或離場時機，客戶可以選擇以月費服務升級至「Power Tracker 追蹤策略」，除提供更深入的篩選條件外，客戶自訂選股條件後，更可實時追蹤股票動態，如有股票符合所設定的篩選條件，便會發送推送通知至客戶手機，助你即時把握黃金時間作出投資決定。

全新YOU Banking客戶於推廣期^內成功開立證券戶口，存入證券累積市值每滿港幣10萬元，即可獲享港幣100元現金獎賞，每個證券戶口最高可獲港幣3,000元現金獎賞^。除此之外，由即日起至2020年9月30日內經「e 直通遙距開戶申請」成功開立YOU Banking優易綜合理財戶口並完成指定要求，更可享高達港幣10,050現金獎賞或178,500 Avios飛行積分。如果你想體驗自主理財，甚至想透過交易賺取獎賞，便不要錯過大新YOU Banking！

與此同時，不少新手投資者忘記留意買賣股票的佣金、存倉費等，賬面上股票稍有獲利便離場，在扣除交易成本後，投資收益最終不如預期。大新銀行為全新YOU Banking優易綜合理財戶口客戶推出證券服務「長達六個月證券買賣免佣」及「豁免首次證券保管費」優惠^，希望這個迎新優惠可以幫助到新手投資者。

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^證券優惠推廣期至2020年9月30日。「長達六個月證券買賣免佣」及「豁免首次證券保管費」優惠需先繳後回。優惠證券服務優惠只適用於「全新證券客戶」／「全新孖展證券客戶」。「長達6個月證券買賣免佣」優惠包括「首三個月買賣證券免佣無上限」及「額外三個月買賣證券免佣高達港幣3,500元」。

投資涉及風險。優惠須受有關條款及細則約束。

借定唔借？還得到先好借！

本服務/產品並不是以歐盟的人士為目標。

風險披露聲明：

證券服務：投資涉及風險。證券價格可升可跌，有時可能會非常波動，甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致損失。投資前客戶應考慮其本身的投資經驗、投資目標及風險承受程度，並參閱相關證券投資服務的條款及細則。有關滬港通及深港通的資料，請參閱關於滬港通及深港通的資訊（當中載有有關透過滬港通及深港通作投資的主要風險）。

外匯買賣：投資涉及風險。外幣投資受匯率波動而產生獲利及虧損風險。客戶如將外幣兌換為港幣或其他外幣時，可能受外幣匯率變動而蒙受虧損。外幣匯率可能有損有關投資之價值、價格或收入。本資訊並不擬指出有關投資項目可能涉及的所有風險。投資者作出任何投資決定前，敬請細閱及明白該等投資的所有發售文件，包括但不限於其所列載的風險披露聲明及風險警告。

有關證券孖展買賣風險披露聲明：

保證金(孖展)買賣的風險: 藉存放抵押品而為交易取得融資的虧損風險可能極大。客戶所蒙受的虧蝕可能會超過客戶存放於大新銀行有限公司作為抵押品的現金及任何其他資產。市場情況可能使備用交易指示，例如「止蝕」或「限價」指示無法執行。客戶可能會在短時間內被要求存入額外的保證金款額或繳付利息。假如客戶未能在指定的時間內支付所需的保證金款額或利息，客戶的抵押品可能會在未經客戶的同意下被出售。此外，客戶將要為他的帳戶內因此而出現的任何短欠數額及需繳付的利息負責。因此，客戶應根據本身的財政狀況及投資目標，仔細考慮這種融資安排是否適合自己。

提供將客戶的證券抵押品等再質押的授權書的風險: 向大新銀行有限公司(「銀行」)提供授權書，容許其按照某份證券借貸協議書使用客戶的證券或證券抵押品、將客戶的證券抵押品再質押以取得財務通融，或將客戶的證券抵押品存放為用以履行及清償其交收責任及債務的抵押品，存在一定風險。

假如客戶的證券或證券抵押品是由銀行在香港收取或持有的，則上述安排僅限於客戶已就此給予書面同意的情況下方行有效。

此外，除非客戶是專業投資者，客戶的授權書必須指明有效期，而該段有效期不得超逾12個月。若客戶是專業投資者，則有關限制並不適用。此外，假如銀行在有關授權的期限屆滿前最少14日向客戶發出有關授權將被視為已續期的提示，而客戶對於在有關授權的期限屆滿前以此方式將該授權延續不表示反對，則客戶的授權將會在沒有客戶的書面同意下被視為已續期。

現時並無任何法例規定客戶必須簽署這些授權書。然而，銀行可能需要授權書，以便例如向客戶提供保證金貸款或獲准將客戶的證券或證券抵押品借出予第三方或作為抵押品存放於第三方。銀行應向客戶闡釋將為何種目的而使用授權書。

倘若客戶簽署授權書，而客戶的證券或證券抵押品已借出予或存放於第三方，該等第三方將對客戶的證券或證券抵押品具有留置權或作出押記。雖然銀行根據客戶的授權書而借出或存放屬於客戶的證券或證券抵押品須對客戶負責，但銀行的違責行為可能會導致客戶損失他的證券或證券抵押品。

銀行提供不涉及證券借貸的現金帳戶。假如客戶毋需使用保證金貸款，或不希望本身證券或證券抵押品被借出或遭抵押，則切勿簽署上述的授權書，並應要求開立該等現金帳戶。

除非情況另有所指，否則本資訊並不構成對任何人士提出進行任何證券交易的招攬、邀請或建議，亦不構成對未來任何證券價格變動的任何預測。本資訊未經證券及期貨事務監察委員會或香港任何監管機構審閱。

(資料由客戶提供)