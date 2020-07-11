日出康城MALIBU 錄4宗預租 2房$1.68萬租出

近年日出康城有多個新盤陸續入伙，今季就有MALIBU（日出康城第IVA期）入伙，市場已經有預租個案，暫時有逾240個租盤可供租客選擇。

中原高級分區營業董事伍錦基指，MALIBU暫時錄得4宗預租個案，其

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