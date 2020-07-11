日出康城MALIBU 錄4宗預租 2房$1.68萬租出 置業家居 2020/07/11 分享： 近年日出康城有多個新盤陸續入伙，今季就有MALIBU（日出康城第IVA期）入伙，市場已經有預租個案，暫時有逾240個租盤可供租客選擇。 中原高級分區營業董事伍錦基指，MALIBU暫時錄得4宗預租個案，其 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 新入伙盤大軍殺到 租金受壓 今日 新入伙盤大軍殺到 租金受壓 屯門弦海 近40個租盤 162呎$8,500起 今日 屯門弦海 近40個租盤 162呎$8,500起 白石角海日灣II 本月暫錄12宗租賃 呎租低至$32 今日 白石角海日灣II 本月暫錄12宗租賃 呎租低至$32 元朗朗城匯 下月初收樓 1房叫租$1.35萬起 今日 元朗朗城匯 下月初收樓 1房叫租$1.35萬起 西南九龍匯璽III 逾50個預租盤 月租$1.5萬起 今日 西南九龍匯璽III 逾50個預租盤 月租$1.5萬起 最新專欄文章 更多 新入伙盤大軍殺到 租金受壓 今日 新入伙盤大軍殺到 租金受壓 【租樓攻略】想平租新樓 要看準時機 今日 【租樓攻略】想平租新樓 要看準時機 西南九龍匯璽III 逾50個預租盤 月租$1.5萬起 今日 西南九龍匯璽III 逾50個預租盤 月租$1.5萬起 元朗朗城匯 下月初收樓 1房叫租$1.35萬起 今日 元朗朗城匯 下月初收樓 1房叫租$1.35萬起 白石角海日灣II 本月暫錄12宗租賃 呎租低至$32 今日 白石角海日灣II 本月暫錄12宗租賃 呎租低至$32 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入