屯門弦海 近40個租盤 162呎$8,500起 置業家居 2020/07/11 分享： 屯門近年有多個新盤推出，不少項目陸續入伙，單計今年第三季就已有4個新盤預備入伙。御半山、御半山II期、弦海及上源為區內注入2,542伙新供應，佔全港三成。其中以較為偏遠的上源伙數最多，涉及1,154伙 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 新入伙盤大軍殺到 租金受壓 今日 新入伙盤大軍殺到 租金受壓 日出康城MALIBU 錄4宗預租 2房$1.68萬租出 今日 日出康城MALIBU 錄4宗預租 2房$1.68萬租出 白石角海日灣II 本月暫錄12宗租賃 呎租低至$32 今日 白石角海日灣II 本月暫錄12宗租賃 呎租低至$32 元朗朗城匯 下月初收樓 1房叫租$1.35萬起 今日 元朗朗城匯 下月初收樓 1房叫租$1.35萬起 西南九龍匯璽III 逾50個預租盤 月租$1.5萬起 今日 西南九龍匯璽III 逾50個預租盤 月租$1.5萬起 最新專欄文章 更多 新入伙盤大軍殺到 租金受壓 今日 新入伙盤大軍殺到 租金受壓 【租樓攻略】想平租新樓 要看準時機 今日 【租樓攻略】想平租新樓 要看準時機 西南九龍匯璽III 逾50個預租盤 月租$1.5萬起 今日 西南九龍匯璽III 逾50個預租盤 月租$1.5萬起 元朗朗城匯 下月初收樓 1房叫租$1.35萬起 今日 元朗朗城匯 下月初收樓 1房叫租$1.35萬起 白石角海日灣II 本月暫錄12宗租賃 呎租低至$32 今日 白石角海日灣II 本月暫錄12宗租賃 呎租低至$32 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入