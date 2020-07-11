屯門弦海 近40個租盤 162呎$8,500起

屯門近年有多個新盤推出，不少項目陸續入伙，單計今年第三季就已有4個新盤預備入伙。御半山、御半山II期、弦海及上源為區內注入2,542伙新供應，佔全港三成。其中以較為偏遠的上源伙數最多，涉及1,154伙

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