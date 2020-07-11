白石角海日灣II 本月暫錄12宗租賃 呎租低至$32

白石角東部第三季有2個新盤入伙，朗濤及雲滙第2期分別為區內注入723及640伙新供應，中原副分區營業經理周家傑指，朗濤關鍵日期為7月底，惟已延期至9月收樓；而雲滙第2期亦未正式入伙，故2個項目亦未有任

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