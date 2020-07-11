元朗朗城匯 下月初收樓 1房叫租$1.35萬起 置業家居 2020/07/11 分享： 元朗朗城匯將於今季入伙，區內代理指，屋苑暫時有16個預租盤，1房月租$1.35萬起。 朗城滙提供720伙，發展商稱8月初收樓，中原地產副區域營業經理王勤學表示，屋苑暫時未有預租個案，但是市場上已經有16 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 新入伙盤大軍殺到 租金受壓 今日 新入伙盤大軍殺到 租金受壓 日出康城MALIBU 錄4宗預租 2房$1.68萬租出 今日 日出康城MALIBU 錄4宗預租 2房$1.68萬租出 屯門弦海 近40個租盤 162呎$8,500起 今日 屯門弦海 近40個租盤 162呎$8,500起 白石角海日灣II 本月暫錄12宗租賃 呎租低至$32 今日 白石角海日灣II 本月暫錄12宗租賃 呎租低至$32 西南九龍匯璽III 逾50個預租盤 月租$1.5萬起 今日 西南九龍匯璽III 逾50個預租盤 月租$1.5萬起 最新專欄文章 更多 新入伙盤大軍殺到 租金受壓 今日 新入伙盤大軍殺到 租金受壓 【租樓攻略】想平租新樓 要看準時機 今日 【租樓攻略】想平租新樓 要看準時機 西南九龍匯璽III 逾50個預租盤 月租$1.5萬起 今日 西南九龍匯璽III 逾50個預租盤 月租$1.5萬起 白石角海日灣II 本月暫錄12宗租賃 呎租低至$32 今日 白石角海日灣II 本月暫錄12宗租賃 呎租低至$32 屯門弦海 近40個租盤 162呎$8,500起 今日 屯門弦海 近40個租盤 162呎$8,500起 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入