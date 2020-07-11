元朗朗城匯 下月初收樓 1房叫租$1.35萬起

元朗朗城匯將於今季入伙，區內代理指，屋苑暫時有16個預租盤，1房月租$1.35萬起。

朗城滙提供720伙，發展商稱8月初收樓，中原地產副區域營業經理王勤學表示，屋苑暫時未有預租個案，但是市場上已經有16

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