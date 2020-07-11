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西南九龍匯璽III 逾50個預租盤 月租$1.5萬起

置業家居 2020/07/11

分享：

西南九龍匯璽III快將入伙，市場錄零星預租個案，現時開放式月租最平$1.5萬。

匯璽發展項目分期發展，其中匯璽及匯璽II已經入伙，而匯璽III料今季入伙，共提供1,172伙。市場消息指，匯璽III 6座

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