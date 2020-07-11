西南九龍匯璽III 逾50個預租盤 月租$1.5萬起 置業家居 2020/07/11 分享： 西南九龍匯璽III快將入伙，市場錄零星預租個案，現時開放式月租最平$1.5萬。 匯璽發展項目分期發展，其中匯璽及匯璽II已經入伙，而匯璽III料今季入伙，共提供1,172伙。市場消息指，匯璽III 6座 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 新入伙盤大軍殺到 租金受壓 今日 新入伙盤大軍殺到 租金受壓 日出康城MALIBU 錄4宗預租 2房$1.68萬租出 今日 日出康城MALIBU 錄4宗預租 2房$1.68萬租出 屯門弦海 近40個租盤 162呎$8,500起 今日 屯門弦海 近40個租盤 162呎$8,500起 白石角海日灣II 本月暫錄12宗租賃 呎租低至$32 今日 白石角海日灣II 本月暫錄12宗租賃 呎租低至$32 元朗朗城匯 下月初收樓 1房叫租$1.35萬起 今日 元朗朗城匯 下月初收樓 1房叫租$1.35萬起 最新專欄文章 更多 新入伙盤大軍殺到 租金受壓 今日 新入伙盤大軍殺到 租金受壓 【租樓攻略】想平租新樓 要看準時機 今日 【租樓攻略】想平租新樓 要看準時機 元朗朗城匯 下月初收樓 1房叫租$1.35萬起 今日 元朗朗城匯 下月初收樓 1房叫租$1.35萬起 白石角海日灣II 本月暫錄12宗租賃 呎租低至$32 今日 白石角海日灣II 本月暫錄12宗租賃 呎租低至$32 屯門弦海 近40個租盤 162呎$8,500起 今日 屯門弦海 近40個租盤 162呎$8,500起 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入