【租樓攻略】想平租新樓 要看準時機 置業家居 2020/07/11 分享： 不少家庭或年輕人士選擇租樓住，因有大型會所，以及「貪新淨」原因，有不少人士獨愛租住新入伙盤，想租到筍盤不妨留意下入伙盤的時3大時段。 有別於傳統二手租盤，新入伙盤可細分3個時段，包括入伙前的預租時段、收 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 新入伙盤大軍殺到 租金受壓 今日 新入伙盤大軍殺到 租金受壓 日出康城MALIBU 錄4宗預租 2房$1.68萬租出 今日 日出康城MALIBU 錄4宗預租 2房$1.68萬租出 屯門弦海 近40個租盤 162呎$8,500起 今日 屯門弦海 近40個租盤 162呎$8,500起 白石角海日灣II 本月暫錄12宗租賃 呎租低至$32 今日 白石角海日灣II 本月暫錄12宗租賃 呎租低至$32 元朗朗城匯 下月初收樓 1房叫租$1.35萬起 今日 元朗朗城匯 下月初收樓 1房叫租$1.35萬起 最新專欄文章 更多 新入伙盤大軍殺到 租金受壓 今日 新入伙盤大軍殺到 租金受壓 西南九龍匯璽III 逾50個預租盤 月租$1.5萬起 今日 西南九龍匯璽III 逾50個預租盤 月租$1.5萬起 元朗朗城匯 下月初收樓 1房叫租$1.35萬起 今日 元朗朗城匯 下月初收樓 1房叫租$1.35萬起 白石角海日灣II 本月暫錄12宗租賃 呎租低至$32 今日 白石角海日灣II 本月暫錄12宗租賃 呎租低至$32 屯門弦海 近40個租盤 162呎$8,500起 今日 屯門弦海 近40個租盤 162呎$8,500起 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入