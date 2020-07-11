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【租樓攻略】想平租新樓 要看準時機

置業家居 2020/07/11

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不少家庭或年輕人士選擇租樓住，因有大型會所，以及「貪新淨」原因，有不少人士獨愛租住新入伙盤，想租到筍盤不妨留意下入伙盤的時3大時段。

有別於傳統二手租盤，新入伙盤可細分3個時段，包括入伙前的預租時段、收

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欄名 : 封面故事

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