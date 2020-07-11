新入伙盤大軍殺到 租金受壓 置業家居 2020/07/11 分享： 新冠肺炎疫情持續，租務交投減慢。本刊統計13個近期入伙的新盤，暫時合共僅租出9個單位，僅佔整體供應約0.1%。 第三季有不少新住宅項目落成，本刊統計13個本季入伙屋苑的預租情況，共涉及8,298伙，由於 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 日出康城MALIBU 錄4宗預租 2房$1.68萬租出 今日 日出康城MALIBU 錄4宗預租 2房$1.68萬租出 屯門弦海 近40個租盤 162呎$8,500起 今日 屯門弦海 近40個租盤 162呎$8,500起 白石角海日灣II 本月暫錄12宗租賃 呎租低至$32 今日 白石角海日灣II 本月暫錄12宗租賃 呎租低至$32 元朗朗城匯 下月初收樓 1房叫租$1.35萬起 今日 元朗朗城匯 下月初收樓 1房叫租$1.35萬起 西南九龍匯璽III 逾50個預租盤 月租$1.5萬起 今日 西南九龍匯璽III 逾50個預租盤 月租$1.5萬起 最新專欄文章 更多 【租樓攻略】想平租新樓 要看準時機 今日 【租樓攻略】想平租新樓 要看準時機 西南九龍匯璽III 逾50個預租盤 月租$1.5萬起 今日 西南九龍匯璽III 逾50個預租盤 月租$1.5萬起 元朗朗城匯 下月初收樓 1房叫租$1.35萬起 今日 元朗朗城匯 下月初收樓 1房叫租$1.35萬起 白石角海日灣II 本月暫錄12宗租賃 呎租低至$32 今日 白石角海日灣II 本月暫錄12宗租賃 呎租低至$32 屯門弦海 近40個租盤 162呎$8,500起 今日 屯門弦海 近40個租盤 162呎$8,500起 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入