新入伙盤大軍殺到 租金受壓

新冠肺炎疫情持續，租務交投減慢。本刊統計13個近期入伙的新盤，暫時合共僅租出9個單位，僅佔整體供應約0.1%。

第三季有不少新住宅項目落成，本刊統計13個本季入伙屋苑的預租情況，共涉及8,298伙，由於

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