  • 29°C
香港時間 : 2020711日 (六) 03:59
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 家居檢疫 口罩返貨 新型冠狀病毒 定期存款 高息股 美股 港股 扣稅 大灣區
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

馬鞍山迎海 享遠海景

置業家居 2020/07/11

分享：

迎海設有21幢住宅，合共提供約3,500個單位。迎海第1期由4幢物業組成，為第1至5座（不設第4座），共涉928伙，單位面積約600至4,100方呎。約700呎的2房戶超過半數，餘下則為約1,000至

...

欄名 : 樓市熱話

相關文章

新發展區成供應重鎮 租金低水吸年輕客
今日
新發展區成供應重鎮 租金低水吸年輕客
元朗PARK YOHO Genova 四正2房
今日
元朗PARK YOHO Genova 四正2房

最新專欄文章 更多

外籍業主趁市旺 靚價沽隱世大屋
今日
外籍業主趁市旺 靚價沽隱世大屋
新發展區成供應重鎮 租金低水吸年輕客
今日
新發展區成供應重鎮 租金低水吸年輕客
元朗PARK YOHO Genova 四正2房
今日
元朗PARK YOHO Genova 四正2房
房協翠嶺峰推手機APP 助收樓驗樓
今日
房協翠嶺峰推手機APP 助收樓驗樓
浴室水龍頭漏水失分最多 夾口唧膠即可解決問題【獲71分】
今日
浴室水龍頭漏水失分最多 夾口唧膠即可解決問題【獲71分】

上一篇文章

元朗PARK YOHO Genova 四正2房

下一篇文章

外籍業主趁市旺 靚價沽隱世大屋
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

控疫經濟取平衡 有序收緊防疫措施
控疫經濟取平衡 有序收緊防疫措施
國情知聞 - 中國糧食 無近憂有遠慮
中國糧食 無近憂有遠慮