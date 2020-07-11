馬鞍山迎海 享遠海景 置業家居 2020/07/11 分享： 迎海設有21幢住宅，合共提供約3,500個單位。迎海第1期由4幢物業組成，為第1至5座（不設第4座），共涉928伙，單位面積約600至4,100方呎。約700呎的2房戶超過半數，餘下則為約1,000至 ... 欄名 : 樓市熱話 相關文章 新發展區成供應重鎮 租金低水吸年輕客 今日 新發展區成供應重鎮 租金低水吸年輕客 元朗PARK YOHO Genova 四正2房 今日 元朗PARK YOHO Genova 四正2房 最新專欄文章 更多 外籍業主趁市旺 靚價沽隱世大屋 今日 外籍業主趁市旺 靚價沽隱世大屋 新發展區成供應重鎮 租金低水吸年輕客 今日 新發展區成供應重鎮 租金低水吸年輕客 元朗PARK YOHO Genova 四正2房 今日 元朗PARK YOHO Genova 四正2房 房協翠嶺峰推手機APP 助收樓驗樓 今日 房協翠嶺峰推手機APP 助收樓驗樓 浴室水龍頭漏水失分最多 夾口唧膠即可解決問題【獲71分】 今日 浴室水龍頭漏水失分最多 夾口唧膠即可解決問題【獲71分】 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入