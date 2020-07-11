製成熟薑 藥膳效果更佳 置業家居 2020/07/11 分享： 【食薑好處】薑含有兩種主要成分，包括薑辣素及薑烯酚，Daniel解釋，薑辣素有促進血液循環、提升體溫、殺菌、提高免疫力、抑制頭痛及嘔吐等效果，而薑烯酚可以幫助減肥、降低膽固醇、提高消化吸收能力、抗氧化 ... 欄名 : 地區‧人‧情 相關文章 本土小店 $40萬開業賣薑食品 堅持全人手製作 今日 本土小店 $40萬開業賣薑食品 堅持全人手製作 最新專欄文章 更多 本土小店 $40萬開業賣薑食品 堅持全人手製作 今日 本土小店 $40萬開業賣薑食品 堅持全人手製作 「地產仔」看樓市 不要憧憬樓價跌 買樓要珍早 2020/07/04 「地產仔」看樓市 不要憧憬樓價跌 買樓要珍早 胡子彤 自小儲蓄 愈早買樓愈好 2020/07/04 胡子彤 自小儲蓄 愈早買樓愈好 邱士縉 幻想沙士價再現 願望落空 2020/07/04 邱士縉 幻想沙士價再現 願望落空 中佬轉行棄金融做飲食 賣蕃茄湯2年開兩分店 2020/06/27 中佬轉行棄金融做飲食 賣蕃茄湯2年開兩分店 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入