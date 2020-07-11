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製成熟薑 藥膳效果更佳

置業家居 2020/07/11

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【食薑好處】薑含有兩種主要成分，包括薑辣素及薑烯酚，Daniel解釋，薑辣素有促進血液循環、提升體溫、殺菌、提高免疫力、抑制頭痛及嘔吐等效果，而薑烯酚可以幫助減肥、降低膽固醇、提高消化吸收能力、抗氧化

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欄名 : 地區‧人‧情

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