碧桂園•華發香洲府 加推80伙 連精裝售￥235萬起

位於珠海香洲的碧桂園．華發香洲府，以享濱江水岸為賣點，近日再度加推的80個單位，樓價由￥235萬起。

據珠海物業資料顯示，碧桂園．華發香洲府繼5月推售128套單位後，6月再加推80伙，同樣為3房至4房間

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