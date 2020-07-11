碧桂園•華發香洲府 加推80伙 連精裝售￥235萬起 置業家居 2020/07/11 分享： 位於珠海香洲的碧桂園．華發香洲府，以享濱江水岸為賣點，近日再度加推的80個單位，樓價由￥235萬起。 據珠海物業資料顯示，碧桂園．華發香洲府繼5月推售128套單位後，6月再加推80伙，同樣為3房至4房間 ... 欄名 : 國內置業 最新專欄文章 更多 恒大雲錦配套齊全 首期￥46萬起 2020/07/04 恒大雲錦配套齊全 首期￥46萬起 方達成大廈 享珠澳城市景 ￥240萬起入場 2020/06/27 方達成大廈 享珠澳城市景 ￥240萬起入場 碧桂園•華發香洲府 加推128套住宅 連裝修售￥245萬起 2020/06/20 碧桂園•華發香洲府 加推128套住宅 連裝修售￥245萬起 珠江國際金融中心享環迴海景 住宅均價￥4.8萬 2020/06/06 珠江國際金融中心享環迴海景 住宅均價￥4.8萬 雙瑞藏瓏灣位置優越 連裝修￥280萬入場 2020/05/30 雙瑞藏瓏灣位置優越 連裝修￥280萬入場 人民幣 樓價 港珠澳大橋 珠海 碧桂園 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入