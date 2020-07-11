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Beatniq鄰近鐵路站 間隔多元 1房售$273.6萬起

置業家居 2020/07/11

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曼谷物業素來深受港人追捧，而曼谷樓盤Beatniq設197伙，售價僅由港幣$273.6萬起，並於最近在港舉行展銷會；發展商委託利嘉閣海外物業代理。

Beatniq共34層高，位於曼谷，設有197伙，提供

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欄名 : 海外置業

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