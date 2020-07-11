Beatniq鄰近鐵路站 間隔多元 1房售$273.6萬起 置業家居 2020/07/11 分享： 曼谷物業素來深受港人追捧，而曼谷樓盤Beatniq設197伙，售價僅由港幣$273.6萬起，並於最近在港舉行展銷會；發展商委託利嘉閣海外物業代理。 Beatniq共34層高，位於曼谷，設有197伙，提供 ... 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 Central Residence 提供開放式至3房 $88萬有交易 2020/07/04 Central Residence 提供開放式至3房 $88萬有交易 Chester and Ella 1房連車位 僅$220萬起 2020/06/27 Chester and Ella 1房連車位 僅$220萬起 Lumina 交通方便 呎價$4,700起 自住投資皆宜 2020/06/20 Lumina 交通方便 呎價$4,700起 自住投資皆宜 Wardian London提供1房及2房 坐落金融區 租賃有支持 2020/06/13 Wardian London提供1房及2房 坐落金融區 租賃有支持 Haus on Handy坐落烏節路商圈 1房$600萬起 2020/05/30 Haus on Handy坐落烏節路商圈 1房$600萬起 曼谷 泰國 海外物業 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入