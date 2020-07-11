  • 29°C
香港時間 : 2020711日 (六) 04:00
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 家居檢疫 口罩返貨 新型冠狀病毒 定期存款 高息股 美股 港股 扣稅 大灣區
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

採金屬鎖冷技術 確保食材新鮮

Samsung PF50N黑鋼色多門式雪櫃

置業家居 2020/07/11

分享：

要煮一頓豐富的晚餐，新鮮的食材是必備的條件，而一個保鮮性能佳的雪櫃亦不可或缺。Samsung近日新出的RF50N型格黑鋼色多門式雪櫃備有專利的Metal Cooling金屬鎖冷技術，有效阻止冷空氣大量

...

欄名 : 家居頭條

相關文章

廚房家電新品 健康創意兼備
今日
廚房家電新品 健康創意兼備
日本Doshisha透明冰Clear Ice-Maker
今日
日本Doshisha透明冰Clear Ice-Maker

最新專欄文章 更多

廚房家電新品 健康創意兼備
今日
廚房家電新品 健康創意兼備
日本Doshisha透明冰Clear Ice-Maker
今日
日本Doshisha透明冰Clear Ice-Maker
蘇民峰 拆解風水謬誤
2020/07/04
蘇民峰 拆解風水謬誤
拆解3大風水謬誤
2020/07/04
拆解3大風水謬誤
教你催財旺人緣 分享蘇氏食譜
2020/07/04
教你催財旺人緣 分享蘇氏食譜
家電 消費種類 Philips Samsung 日本

上一篇文章

廚房家電新品 健康創意兼備

下一篇文章

日本Doshisha透明冰Clear Ice-Maker
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

控疫經濟取平衡 有序收緊防疫措施
控疫經濟取平衡 有序收緊防疫措施
國情知聞 - 中國糧食 無近憂有遠慮
中國糧食 無近憂有遠慮