採金屬鎖冷技術 確保食材新鮮 Samsung PF50N黑鋼色多門式雪櫃 置業家居 2020/07/11 分享： 要煮一頓豐富的晚餐，新鮮的食材是必備的條件，而一個保鮮性能佳的雪櫃亦不可或缺。Samsung近日新出的RF50N型格黑鋼色多門式雪櫃備有專利的Metal Cooling金屬鎖冷技術，有效阻止冷空氣大量 ... 欄名 : 家居頭條 相關文章 廚房家電新品 健康創意兼備 今日 廚房家電新品 健康創意兼備 日本Doshisha透明冰Clear Ice-Maker 今日 日本Doshisha透明冰Clear Ice-Maker 最新專欄文章 更多 廚房家電新品 健康創意兼備 今日 廚房家電新品 健康創意兼備 日本Doshisha透明冰Clear Ice-Maker 今日 日本Doshisha透明冰Clear Ice-Maker 蘇民峰 拆解風水謬誤 2020/07/04 蘇民峰 拆解風水謬誤 拆解3大風水謬誤 2020/07/04 拆解3大風水謬誤 教你催財旺人緣 分享蘇氏食譜 2020/07/04 教你催財旺人緣 分享蘇氏食譜 家電 消費種類 Philips Samsung 日本 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入