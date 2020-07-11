要煮一頓豐富的晚餐，新鮮的食材是必備的條件，而一個保鮮性能佳的雪櫃亦不可或缺。Samsung近日新出的RF50N型格黑鋼色多門式雪櫃備有專利的Metal Cooling金屬鎖冷技術，有效阻止冷空氣大量

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