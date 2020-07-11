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自製完美冰塊

日本Doshisha透明冰Clear Ice-Maker

置業家居 2020/07/11

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都市人生活忙碌，有時候想在家中「飲番杯」，通常雪櫃都要儲備一些冰塊。日本品牌DOSHISHA推出透明冰Clear Ice-Maker製冰器，輕易製作出球體、心形以及鑽石形精緻的透明冰塊，加入飲品或酒水

...

欄名 : 家居頭條

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