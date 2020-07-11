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廚房家電新品 健康創意兼備

置業家居 2020/07/11

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疫情令愈來愈多人着重健康，減少出外用餐的次數。的確，自己下廚可以自由選擇新鮮有益的食材，亦可選擇較為健康的烹調方法。不少家電品牌亦迎合用家的需求，紛紛推出一系列主打健康及創意的廚房家電。

備5種智能烹調

...

欄名 : 家居頭條

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