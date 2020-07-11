【放售單位】藍澄灣品味裝修 叫價$920萬

放售單位：6座高層D室（3房2廳連套房）

實用面積：690平方呎

叫價：$920萬（實用面積平均呎價$13,333）

備註：全屋備有精緻裝修，買家可省回裝修費。業主自住，可約睇樓。

單位提供：利嘉閣（

...