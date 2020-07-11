【放售單位】藍澄灣品味裝修 叫價$920萬 置業家居 2020/07/11 分享： 放售單位：6座高層D室（3房2廳連套房） 實用面積：690平方呎 叫價：$920萬（實用面積平均呎價$13,333） 備註：全屋備有精緻裝修，買家可省回裝修費。業主自住，可約睇樓。 單位提供：利嘉閣（ ... 欄名 : 屋苑精明眼 相關文章 藍澄灣 自設會所 2房$600萬起入場 今日 藍澄灣 自設會所 2房$600萬起入場 【放租單位】藍澄灣望園池景 叫租$14,000 今日 【放租單位】藍澄灣望園池景 叫租$14,000 最新專欄文章 更多 藍澄灣 自設會所 2房$600萬起入場 今日 藍澄灣 自設會所 2房$600萬起入場 【放租單位】藍澄灣望園池景 叫租$14,000 今日 【放租單位】藍澄灣望園池景 叫租$14,000 偉華中心$550萬起入場 主打2房 交通便利 2020/06/20 偉華中心$550萬起入場 主打2房 交通便利 開揚市景 叫價$660萬 2020/06/20 開揚市景 叫價$660萬 裝修簇新 叫租$13,800 2020/06/20 裝修簇新 叫租$13,800 藍澄灣 青衣 物業買賣 物業出租 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入