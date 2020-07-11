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【放租單位】藍澄灣望園池景 叫租$14,000

置業家居 2020/07/11

分享：

放租單位：3座中層C室（2房2廳）

實用面積：488平方呎

叫租：$14,000（實用面積平均呎租$28.7）

備註：長直廳設計，兩房為眼鏡房布局，享內園泳池景；鎖匙盤可睇樓。

單位提供：利嘉閣（

...

欄名 : 屋苑精明眼

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