【放租單位】藍澄灣望園池景 叫租$14,000 置業家居 2020/07/11 分享： 放租單位：3座中層C室（2房2廳） 實用面積：488平方呎 叫租：$14,000（實用面積平均呎租$28.7） 備註：長直廳設計，兩房為眼鏡房布局，享內園泳池景；鎖匙盤可睇樓。 單位提供：利嘉閣（ ... 欄名 : 屋苑精明眼 相關文章 藍澄灣 自設會所 2房$600萬起入場 今日 藍澄灣 自設會所 2房$600萬起入場 【放售單位】藍澄灣品味裝修 叫價$920萬 今日 【放售單位】藍澄灣品味裝修 叫價$920萬 最新專欄文章 更多 藍澄灣 自設會所 2房$600萬起入場 今日 藍澄灣 自設會所 2房$600萬起入場 【放售單位】藍澄灣品味裝修 叫價$920萬 今日 【放售單位】藍澄灣品味裝修 叫價$920萬 偉華中心$550萬起入場 主打2房 交通便利 2020/06/20 偉華中心$550萬起入場 主打2房 交通便利 開揚市景 叫價$660萬 2020/06/20 開揚市景 叫價$660萬 裝修簇新 叫租$13,800 2020/06/20 裝修簇新 叫租$13,800 藍澄灣 青衣 物業買賣 物業出租 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入