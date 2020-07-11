藍澄灣 自設會所 2房$600萬起入場

青衣藍澄灣由和記黃埔和長實地產發展，位於青衣路1號，於2003年12月入伙。項目提供1,585伙分層住宅單位，車位397個。物業主打2房戶，佔總供應量約七成半。現時入場費由$600萬起，月租叫價則由$

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