藍澄灣 自設會所 2房$600萬起入場 置業家居 2020/07/11 分享： 青衣藍澄灣由和記黃埔和長實地產發展，位於青衣路1號，於2003年12月入伙。項目提供1,585伙分層住宅單位，車位397個。物業主打2房戶，佔總供應量約七成半。現時入場費由$600萬起，月租叫價則由$ ... 欄名 : 屋苑精明眼 相關文章 【放售單位】藍澄灣品味裝修 叫價$920萬 今日 【放售單位】藍澄灣品味裝修 叫價$920萬 【放租單位】藍澄灣望園池景 叫租$14,000 今日 【放租單位】藍澄灣望園池景 叫租$14,000 最新專欄文章 更多 【放租單位】藍澄灣望園池景 叫租$14,000 今日 【放租單位】藍澄灣望園池景 叫租$14,000 【放售單位】藍澄灣品味裝修 叫價$920萬 今日 【放售單位】藍澄灣品味裝修 叫價$920萬 偉華中心$550萬起入場 主打2房 交通便利 2020/06/20 偉華中心$550萬起入場 主打2房 交通便利 開揚市景 叫價$660萬 2020/06/20 開揚市景 叫價$660萬 裝修簇新 叫租$13,800 2020/06/20 裝修簇新 叫租$13,800 藍澄灣 青衣 物業買賣 物業出租 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入