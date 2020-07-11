田園式Cafe嘗手工漢堡 副刊版 2020/07/11 分享： 玩完樹屋田莊，差不多是時候吃午餐。田莊內沒有餐廳，不過沿着林錦公路走約10分鐘，就可到一間頗為隱蔽的田園cafe。這間位於村內的cafe是人氣熱店，每逢節日都被book爆，幸好平日前來仍有位置。 ... 欄名 : 本地遊 相關文章 大埔親子歷奇體驗 攀全港唯一9米樹屋 今日 大埔親子歷奇體驗 攀全港唯一9米樹屋 許願樹原來有兩棵？ 今日 許願樹原來有兩棵？ 最新專欄文章 更多 大埔親子歷奇體驗 攀全港唯一9米樹屋 今日 大埔親子歷奇體驗 攀全港唯一9米樹屋 許願樹原來有兩棵？ 今日 許願樹原來有兩棵？ 街坊帶路發掘北角區 從街名看社區歷史變遷 2020/07/10 街坊帶路發掘北角區 從街名看社區歷史變遷 坐船遊西貢甕缸群島 近距離賞六角形岩柱 2020/07/04 坐船遊西貢甕缸群島 近距離賞六角形岩柱 西貢市兩大Check Point 2020/07/04 西貢市兩大Check Point 香港 餐廳 天氣 大埔 親子活動 大自然 咖啡 教練 Cafe 漢堡 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入