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田園式Cafe嘗手工漢堡

副刊版 2020/07/11

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玩完樹屋田莊，差不多是時候吃午餐。田莊內沒有餐廳，不過沿着林錦公路走約10分鐘，就可到一間頗為隱蔽的田園cafe。這間位於村內的cafe是人氣熱店，每逢節日都被book爆，幸好平日前來仍有位置。

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欄名 : 本地遊

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