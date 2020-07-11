許願樹原來有兩棵？ 副刊版 2020/07/11 分享： 飽餐一頓後，沿着林錦公路走約20分鐘，就來到旅遊熱點林村許願樹。穿過林村牌匾後走幾步，就會見到兩邊種植了樹木，因已不允許拋擲祈願寶牒，故難以辨認哪一棵才是許願樹。向村民細問下原來有兩棵，一棵是村門口較 ... 欄名 : 本地遊 相關文章 大埔親子歷奇體驗 攀全港唯一9米樹屋 今日 大埔親子歷奇體驗 攀全港唯一9米樹屋 田園式Cafe嘗手工漢堡 今日 田園式Cafe嘗手工漢堡 最新專欄文章 更多 大埔親子歷奇體驗 攀全港唯一9米樹屋 今日 大埔親子歷奇體驗 攀全港唯一9米樹屋 田園式Cafe嘗手工漢堡 今日 田園式Cafe嘗手工漢堡 街坊帶路發掘北角區 從街名看社區歷史變遷 2020/07/10 街坊帶路發掘北角區 從街名看社區歷史變遷 坐船遊西貢甕缸群島 近距離賞六角形岩柱 2020/07/04 坐船遊西貢甕缸群島 近距離賞六角形岩柱 西貢市兩大Check Point 2020/07/04 西貢市兩大Check Point 香港 餐廳 天氣 大埔 親子活動 大自然 咖啡 教練 Cafe 漢堡 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入