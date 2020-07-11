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許願樹原來有兩棵？

副刊版 2020/07/11

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飽餐一頓後，沿着林錦公路走約20分鐘，就來到旅遊熱點林村許願樹。穿過林村牌匾後走幾步，就會見到兩邊種植了樹木，因已不允許拋擲祈願寶牒，故難以辨認哪一棵才是許願樹。向村民細問下原來有兩棵，一棵是村門口較

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欄名 : 本地遊

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