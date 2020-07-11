疫情下東京海賊王樂園 7月31日結束營業 副刊版 2020/07/11 分享： 一場新冠肺炎，連東京鐵塔內的海賊王樂園，也要無奈將於7月31日結束營業。海賊迷下次去東京，又少了一個朝聖掃貨熱點。 東京鐵塔海賊王樂園，有大型周邊商店及主題餐廳，還會定期翻新節目內容。官網卻剛發出公告， ... 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 捷旅首攻本地遊市場 坐MPV尋覓香港故事 2020/07/10 捷旅首攻本地遊市場 坐MPV尋覓香港故事 四季酒店限時快閃優惠 半價住豪華海景套房 2020/07/07 四季酒店限時快閃優惠 半價住豪華海景套房 香港杜莎夫人蠟像館20周年 2000年出生免費入場 2020/07/06 香港杜莎夫人蠟像館20周年 2000年出生免費入場 UNIQLO TOKYO銀座旗艦店開幕 Herzog & de Meuron村上隆聯乘加持 2020/07/04 UNIQLO TOKYO銀座旗艦店開幕 Herzog & de Meuron村上隆聯乘加持 由淺草走到晴空塔 新型點TOKYO mizumachi 2020/07/03 由淺草走到晴空塔 新型點TOKYO mizumachi 東京 動畫片 主題樂園 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入