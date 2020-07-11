疫情下東京海賊王樂園 7月31日結束營業

一場新冠肺炎，連東京鐵塔內的海賊王樂園，也要無奈將於7月31日結束營業。海賊迷下次去東京，又少了一個朝聖掃貨熱點。

東京鐵塔海賊王樂園，有大型周邊商店及主題餐廳，還會定期翻新節目內容。官網卻剛發出公告，

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