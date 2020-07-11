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散戶跑步入市 港股未到爆煲時？

評．析．天下版 2020/07/11

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踏入7月，港股明顯大成交向上突破，恒指低位反彈最多逾兩成，恒指衝越「牛熊綫」現兩大技術牛市訊號，一眾新經濟股大熱爆升。不少股民入市大賺，街頭巷尾更開始出現「炒股好過打工」之說，令人關注港股是否再現「散

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撰文 : 杜擎師

欄名 : 交易講場

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