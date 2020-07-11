散戶跑步入市 港股未到爆煲時？ 評．析．天下版 2020/07/11 分享： 踏入7月，港股明顯大成交向上突破，恒指低位反彈最多逾兩成，恒指衝越「牛熊綫」現兩大技術牛市訊號，一眾新經濟股大熱爆升。不少股民入市大賺，街頭巷尾更開始出現「炒股好過打工」之說，令人關注港股是否再現「散 ... 撰文 : 杜擎師 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 交易講場 - 新經濟股狂喜 炒股靠想像未成主流 2020/07/10 新經濟股狂喜 炒股靠想像未成主流 交易講場 - 金管局頻接錢 港股資金市能走多遠？ 2020/07/09 金管局頻接錢 港股資金市能走多遠？ 交易講場 - A股狂牛起步 撑經濟知易行難 2020/07/08 A股狂牛起步 撑經濟知易行難 交易講場 - 中芯回A爆炒 中石油前事勿忘 2020/07/07 中芯回A爆炒 中石油前事勿忘 交易講場 - 騰訊美團爭破頂 阿里緣何獨憔悴 2020/07/06 騰訊美團爭破頂 阿里緣何獨憔悴 香港股票 耀才證券金融（01428） 康基醫療（09997） 閱文集團（00772） 成交 美股 A股 新經濟 牛熊證 熊證 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入