控疫經濟取平衡 有序收緊防疫措施

香港第三波疫情來勢洶洶，本地感染個案持續飈升，源頭不明個案更大升，情況恐比上一波嚴峻，但從目前反應來看，大家固然憂心加重之餘，似乎已沒有最初期的恐慌，相信是已接受與疫共存的現實，同時又怕過分收緊措施會進一步挫傷經濟，各方宜彈性處理，正如我們之前所說，防疫措施張弛有道，應緊時緊，應鬆則鬆。

源頭不明個案 隱形病人堪憂

昨天有38宗新增確診，當中32宗屬本地感染，除了涉及安老院和茶餐廳群組外，再增添水泉澳邨新群組，另有9宗源頭不明。教育局因應疫情惡化，宣布全港中小學提前下周一放暑假。

這一波疫情與3月疫情大不同，當時日均新增約20至30宗個案，高峰時達65宗，主要屬境外輸入，即使發生多宗本地個案，但多數曾接觸過外遊人士，只要機場把好關，強制入境人士檢測和在家檢疫，很易追蹤到密切接觸者，並及早隔離和治療。今次卻剛剛相反，過去6天確診145宗，當中97宗（67%）屬本地感染，累計21宗源頭不明，令隱形病人繼續在社區播毒。

面對疫情大爆發，大家暫未像之前出現恐慌性搶購防疫物資，當局即使今晨起收緊限聚令，街上依然人頭湧湧，與上次市面冷清形成鮮明對比。相信這與現時防疫物資充裕，人人家中都備有幾盒口罩和搓手液有關。

醫院方面，在抗疫上已有規劃和應對準備，囤積的防疫物資足夠3個月用，目前負壓病房和負壓病床使用率分別為65%和57%，醫管局眼看染疫人數急升，亦重啟500張二綫隔離病床，增加接收確診病人能力。只要公院負荷不爆煲，相信可應對疫情。

官商民做好本份 防疫鬆緊有道

更重要是，香港和全球都經歷過限聚令下經濟停擺，開工不足，收入大減慘況；港府也因為要顧及企業和市民生計，在收緊限聚令時都不敢太「辣」。

要在控疫和經濟之間取得平衡，防疫措施絕不能一刀切，宜因應實際情況彈性處理，應緊則緊，應鬆則鬆。當前疫情在社區爆發，應逐步有序收緊防疫措施，企業若情況許可，應容許員工在家工作。

眾所周知，專家們也不厭其煩強調，戴口罩、勤洗手和保持社交距離是防疫最有效方法，之前中招的粥麵店師傅不戴口罩，食客無量體溫，都是今次爆疫原因，故市民應謹守，並減少外出，一些沒必要的活動，如展覽、餐聚可免則免。商戶應繼續為客人量體溫，食肆廚師不要因天氣熱而不戴口罩。防疫措施鬆緊有道已成新常態，大家須忍耐，並做好本份，才能有效控疫。

責任編輯：劉婉雯