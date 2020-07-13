上周是內地高考的日子，今年高考也較特別。因疫情關係，它延遲了一個月。但參加的大部分十八歲的學生，更有時代象徵性。他們是「生於非典，考於新冠」的一代。

如果住在考點學校附近，你會發現一大早周邊就水洩不通，考生進場後，還有無數私家車停在任何能等候的地方。司機位坐着個微帶緊張的父親或母親，等待接一陣考完的孩子。

一位朋友還記得他十幾年前的高考，也沒有那麼大陣仗，還不是一個人騎單車赴考？今天，高考開鑼則像送戰士上戰場出征一樣，父母教師夾道歡送，各式鼓勵小禮物、早餐包、心意卡。在隔涉的內蒙古，為了集體到遠距的考場，還得幾百人齊齊坐上高考列車。

今年特別之處，是考之前最後半年，學生都不用到校，而改作網上溫習。沒有了慣常的誓師會、成人禮，甚至沒拍到群體畢業照。

高考之所以被稱為學生們「命運拐點」的大事件，主要因為多年來，在單元化的社會，這是大部分中國平民年輕人向上流動的近乎唯一方法。當然會有下海經商或各種致富改善生活的例外故事，但顯然，考上好大學，畢業後分派進入單位，找到穩定工作，哪怕到今天，還是許多上一輩父母希望子女做的正路。

哪怕是後來打破成規的馬雲，也得把考好高考作為青年時期目標。他一共考了三次，第一次志願填北京大學，因數學科奇差落敗，就算去到第三次，也未及本科綫標準。最後因同專業招生人數未滿，他才派進杭州師範學院，進入外語系，後來成為了英文教師。他那一代開始，不甘人生就此的人開始多，才真的有了另一脫離學歷影響的創業一代。