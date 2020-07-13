嘉恩興奮地說：「同事用『血型減肥法』瘦了一個碼，我是B型血，我上網看過資料，我可繼續去吃牛扒、牛肉火鍋、日式燒肉……」

我沒好氣地說：「肉類是否致肥，並非在於它是牛肉、豬肉，還是雞肉，而是在於它來自哪個部位；簡單舉例，雞翼屬高脂肪，雞髀肉、雞槌、雞胸肉則含低脂肪。」

「放心！我平日進食雞翼會去皮的！」嘉恩強調。

「吃雞翼恐怕很難完全去皮吧，而且，雞翼即使去皮，仍屬高脂肪的！」我嚴正告訴她。

嘉恩似乎並不相信，我舉起手掌作解釋：「以同等分量100克（3両半）雞肉計，100克即大約我們手掌掌心大小，雞翼含16.7克脂肪，還未計算在煮食過程中，煎、炸或炆所增加的油份及卡路里；若去皮的話，脂肪約8.1克，即約減少一半。」我繼續解釋：「至於去皮雞髀肉，每100克脂肪為7.7克，雞槌肉為5.4克，雞胸肉則只有3.9克，所以說雞翼不宜多吃。」

她恍然大悟：「的確，早前我這個同事經常都帶備網上訂購的即食雞胸作午餐。」

我笑她：「或者你減少進食雞翼已大大減少脂肪攝取；其實除雞肉外，豬肉、牛肉同樣要認清不同部位，你猜猜豬的哪個部分肥？」

她想了想：「豬腩肉？」

「肚腩位置當然肥，但注意，很多人並不知道豬頸肉比豬腩肉更要肥。」我笑說。

她瞪大雙眼：「豬頸肉竟比豬腩肉肥？有時候去吃泰國菜，我們都愛點炭燒豬頸肉。」

豬頸肉是豬面頰至下顎之間帶脂肪層的肉，豬肉最瘦的部分，是豬隻後腰至大腿及小腿部分。例如：肉眼是豬的後腰肉，位於豬背兩側，亦稱無骨豬扒；柳梅或所謂豬柳，是豬脊骨下面的瘦肉；若嫌瘦肉太韌，想腍身一點的話，可選水𦟌，水𦟌是豬後腿肉，用來炒肉片、蒸肉餅、煲湯等也可。

「水𦟌？我只聽過豬𦟌，一樣的嗎？」

「豬𦟌是豬隻小腿肌肉部分，亦是低脂肪選擇，煲湯尤其建議選擇豬𦟌代替豬骨，因豬骨含大量脂肪。」