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Galaxy Tab S7+ 未亮相規格先曝光

行政人員版 2020/07/13

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傳聞三星（Samsung）Galaxy Tab S7+平版電腦將於下月5日的「Unpacked」發布會亮相，惟其規格已提前於網上曝光。

網站《SamMobile》指，Galaxy Tab S7+將搭載高

...

欄名 : 科技新知

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