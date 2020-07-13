Galaxy Tab S7+ 未亮相規格先曝光 行政人員版 2020/07/13 分享： 傳聞三星（Samsung）Galaxy Tab S7+平版電腦將於下月5日的「Unpacked」發布會亮相，惟其規格已提前於網上曝光。 網站《SamMobile》指，Galaxy Tab S7+將搭載高 ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 TikTok去年下半年 共刪4900萬違規影片 今日 TikTok去年下半年 共刪4900萬違規影片 三星擬明年起 手機不附充電器 2020/07/10 三星擬明年起 手機不附充電器 Microsoft Teams 擬添AI語音助理 2020/07/10 Microsoft Teams 擬添AI語音助理 iOS 14 Apple Pay 或支援QR Code付費 2020/07/09 iOS 14 Apple Pay 或支援QR Code付費 LinkedIn允用戶 預先錄製名字正音 2020/07/09 LinkedIn允用戶 預先錄製名字正音 Samsung Galaxy Tab 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入