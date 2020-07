Kanye West選總統 馬斯克會從政嗎？

本欄之前提到電動車公司Tesla勁升,股民需提防潛在風險。一向非乖孩子形象的Tesla行政總裁Elon Musk馬斯克今年新聞多多,近日他已超越「股神」巴菲特,成為全球第七大富豪。Tesla差點搞到他破產到今天獨領市場,SpaceX由回收火箭墜毁到載人上太空,女友為他多添一名兒子,成為六子之父,「產量豐富」。馬斯克就是如此不甘平凡,也許世界進步需要這種人,讓大家充滿幻想期待。

講到幻想,我聯想起一直喜歡的經典歌曲Casablanca《卡薩布蘭卡》,上世紀80年代,歌手Bertie Higgins看過40年代同名電影Casablanca《北非諜影》後,為女朋友亦即後來的妻子譜了此曲。很多人覺得歌詞中Oh a kiss is still a kiss in Casablanca, but a kiss is not a kiss without your sigh!很浪漫,我印象更深的是另一段:Hiding in the shadows from the spies, Moroccan moonlight in your eyes, making magic at the movies in my old Chevrolet。從此,我就不忘美國的Chevrolet雪佛蘭汽車,有各種幻想。

商而優則仕 「引擎查理」黯然退場

在Tesla未加入汽車市場前,美國汽車製造商主要是福特及通用。大約100年前,雪佛蘭誕生之時,它的前輩福特絕沒有想到,這個晚輩在日後竟能與自己分庭抗禮,甚至曾超越。公司成功,除了產品及團隊質素,領導人很重要。「商而優則仕」,香港不乏這些人物,董建華、梁振英、唐英年等皆是,由從商到從政。

在大約半世紀前,美國的確有一位汽車製造商「大佬」加入政府,乃雪佛蘭所屬,通用汽車的CEO,有「引擎查理」之稱的Charles Erwin Wilson,在1953至1957年間出任國防部長。為何汽車商人會從政,掌管國防呢?因為二次大戰期間,通用在其領導下成為國家戰時物資生產商。大戰結束前幾年,全國約四分一坦克、飛機引擎等,以及一半機關槍及輕型步槍,都是通用生產。戰後,軍人出身的艾森豪威爾當上總統,決意找查理入閣,當然並非回報他貢獻國家那麼簡單,是看中其管理大企業能力,控制勞方的過人技巧,去管理政府最龐大的部門——國防部。

查理這樣卻出事了,在商界叱咤風雲,當官卻「頭痕」。「引擎查理」身為商界「大佬」時口沒遮攔,喜歡說甚麼也無人管得着。但當官亂說話,國會和人民卻不放過。他被揭發擁有不少通用公司股票,竟然這樣向公眾交代:「對通用汽車好的事,就是對國家好」,之類的說話引來爭議。

然而令他更「無癮」的是,總統艾森豪威爾作為三軍總司令,實際他才是國防政策揸fit人,不是查理。他其實是要借助查理的企業管治經驗,替其出手將臃腫的國防部瘦身,在常規作戰方面削人減支出,投入核戰準備。國家一面打冷戰,又一面cut人,這種矛盾非查理的位置能解決,夾在中間兩邊不是人,他如夢初醒體會政治現實後,「引擎」失去動力,提早離任不做。

同樣是商界「大佬」,馬斯克會從政甚至選總統嗎?至少今屆不會,首先距11月大選時日無多,不夠時間準備。其次他的好友,同樣特立獨行的饒舌天王歌手Kanye West,剛在美國國慶日(7月4日)宣布出選總統,馬斯克給他留了言說:「全力支持」。起初還把我嚇一跳,以為他搭檔進軍白宮,結果他沒有。在近日Tesla股價攀上歷史高位之際,如果他宣布從政,公司「無佢看檔」,股價很大機會異動。更重要是,他兒時太空夢還未實現。

馬斯克口沒遮攔 當官也許不易

那麼,將來會從政嗎?往後的事相信連他自己也答不出。或者概括一下他以前罕有發表過的政治主張,供大家參考。他說自己是半個民主黨人,半個共和黨人,或者算是獨立人士;社會問題上屬自由派,財經方面傾向保守。他亦曾說,如果有一天在火星進行選舉,他支持一人一票直選,而不是現在選總統的選舉代理人制。公職方面,他曾應特朗普邀請加入有關經濟政策的諮詢委員會,後來和特朗普不咬弦退出。

既屬性情中人,馬斯克亂說話早有前科,例如他就曾說過Tesla不值如此高價,口沒遮攔,若從政會重蹈查理前輩覆轍嗎?不過大家知不知道,馬斯克育有一對雙胞胎,之後再添了三胞胎。怎麼看,他都不像是普通人啊!

▲ 馬斯克(左)聲言全力支持饒舌天王Kanye West出選總統,兩人原本都是總統特朗普的支持者。(資料圖片)