僱主為控成本 Freelancer更渴市

新冠肺炎疫情導致全球就業市場低迷，不少打工仔面臨失業困境。

惟有報告指出，全球對近年受到年輕人崇尚的自由工作者（Freelancer）需求及供應增加，當中電子商務、遊戲開發等自由工作需求最大。

電子商務遊

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