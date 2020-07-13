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僱主為控成本 Freelancer更渴市

行政人員版 2020/07/13

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新冠肺炎疫情導致全球就業市場低迷，不少打工仔面臨失業困境。

惟有報告指出，全球對近年受到年輕人崇尚的自由工作者（Freelancer）需求及供應增加，當中電子商務、遊戲開發等自由工作需求最大。

電子商務遊

...

欄名 : Good Job Insight

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