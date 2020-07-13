僱主為控成本 Freelancer更渴市 行政人員版 2020/07/13 分享： 新冠肺炎疫情導致全球就業市場低迷，不少打工仔面臨失業困境。 惟有報告指出，全球對近年受到年輕人崇尚的自由工作者（Freelancer）需求及供應增加，當中電子商務、遊戲開發等自由工作需求最大。 電子商務遊 ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 教育集團黑人女CEO 力爭領導層多樣性 2020/07/10 教育集團黑人女CEO 力爭領導層多樣性 智能坐廁公司招聘 測試產品3個月賺7.8萬 2020/07/09 智能坐廁公司招聘 測試產品3個月賺7.8萬 視像面試宜先練習 輕鬆應對增成功率 2020/07/08 視像面試宜先練習 輕鬆應對增成功率 富士通營運大改革 擬遙距工作辦公室減半 2020/07/07 富士通營運大改革 擬遙距工作辦公室減半 美畢業生爭投身科技界 TikTok超越Google成新寵 2020/07/06 美畢業生爭投身科技界 TikTok超越Google成新寵 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 在家工作 Freelance 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入