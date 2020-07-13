全球疫情續反覆 自私惹的禍？

經過了一個多月沒有新增本地個案，最近一周本地個案數字突然增加，加上多個本地個案源頭不明，標誌着隱形傳播鏈確實存在，而社區爆發亦正迫在眉睫。

不能完全圍堵 只能減低傷亡

更令人擔心的是社區爆發的源頭不只一個，分布亦在不同區域﹔加上由於限聚令放寬以後，市民對於社交距離的注意降低，聚會及工作「正常化」，而市民在多個月的抗疫煎熬底下亦免不了「抗疫疲勞」，在街上除了多了市民逛街，很多市民在公眾場合亦沒有戴口罩，故在社區傳染其他人的風險倍增。

在最近一周的新增本地感染，除了源頭不只一個外，確診者在發病前所到過的地方以及接觸的人物亦有所增加，很多個案亦曾到過公眾地方或食肆等進食及聚會，一旦感染聚會群眾而造成大爆發，對香港疫控失守可謂岌岌可危。

但觀乎現時衞生署的個案追蹤以及檢測數字，雖然已有所上升至每天7000劑，仍遠遠不及病毒傳染的速度及廣泛性。故相信在不久將來，香港將會有數以百計的新增個案數字，限聚令就算再收緊，也可能失去原先的效果。

從控疫的階段性策略來看，香港有機會被迫如早前的歐洲般，從「控制疫情（containment）」策略（即嚴守「陣地」，做足源頭追蹤及圍堵），過渡到「減低傷害（mitigation）」策略（即在不能全面追蹤及圍堵源頭下，只能在減少傷亡上下工夫）的階段，盡量減慢或拖長疫情的散播及幅度，以免醫衛系統短時間內爆煲，即早前國際間的防疫新聞所指的curve flattening，這至少是力求對本港醫療系統所造成的壓力減到最低。

縱然現時負壓病床及病房的使用量仍是屬於中等水平，一旦有大爆發而個案激增，一些較為輕微症狀的病人定必要轉到一些普通病房、甚或在家居隔離，負壓病床可能需要留給一些病情較為嚴重的病人，市民要重新嚴格遵守「社交距離」以及減少聚會才能夠遏止第三波疫情擴散的幅度。

全球設健康碼 檢測標準是難題

綜觀全世界的新冠肺炎疫情，包括澳洲及日本等國，經歷了一段時間的控制期，疫情似乎又蠢蠢欲來，在各地都有第二、三波，而美國及巴西疫情更在未有緩和迹象底下，政府已急不及待解除封關以及停課的決定。事實上這必定令新冠肺炎感染數字節節上升。

從各項科研及數據顯示，新冠肺炎的有效感染率（effective reproductive number）高達接近4，亦有文獻紀錄顯示：病毒不單從飛沫感染，在室內的密閉空間也有證據顯示可以從空氣傳播，其感染力之強，令全世界到目前為止，沒有一個國家可以控制得住，而所有的限聚及封城措施，僅對感染的數字造成一定程度的控制，卻不能將疫情制止。

可是，一個國家不能夠永久封關，同樣地，一個城市亦不能夠永遠採取封閉策略，故此在全球疾控策略上，各國應有一定程度的共識：考慮到現時新冠肺炎的大流行是不能夠完全控制，最好的情況底下，只能減低其風險，在疫苗出現前將疫情的疫期盡量拖長，令醫療系統不至於短時間崩潰，影響一些嚴重個案的治療，避免性命白白犧牲。在個人防備方面，縱使做足一切防疫措施，疫情在大擴散以後，亦只能盡量減低染病的人數及風險。

至於早前香港如箭在弦的「健康碼」應用，其實當各國疫情開始穩定時，是可考慮採用的，其中一種方法是將全世界不同地方的感染風險適時制定級數，在同級風險的國家之間，出入境可以透過健康碼互認，而免於強制隔離，當一地區的風險增加，而疫情再變得嚴重的話，其出入境的隔離措施便應適當地收緊，包括強制隔離14天，以及禁止出入境等，以維持國家與國家之間居民有限度的出入境及旅遊。

但由於世界各地的檢測標準未必相同，故在執行健康碼的檢測來說，有一定難度，而檢測結果的有效期以及準確性，亦不盡相同，加上在開放邊境後，個案追蹤的難度大為提高，令真正控制疫情的機會變得更渺茫。所以雖然本港有政客希望政府能盡快推出粵港澳健康碼，但在使用的程度及範圍上，實在還有很多不明朗的因素。

各國自掃門前雪 抗疫徒「輸光」

觀乎新冠肺炎在這數個月的變化，幾乎可以肯定不會絕迹，而它所造成包括人命健康及經濟上的破壞，亦是天文數字。各國政府以及世衞在抗疫策略上的嚴重疏忽，亦是造成是次大災難的重要因素，各國之間缺乏溝通與建設性的交流，只在乎自身的利益亦是國際關係的新常態。

「各家自掃門前雪」的結果，令我們人類在面對新冠病毒的策略上輸得清光。（文章只代表個人立場）

▲ 本港最近一周本地確診數字突增，加上個案源頭不明，多區分布，標誌着隱形傳播鏈確實存在，社區爆發迫在眉睫。（資料圖片）