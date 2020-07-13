疫情惡化 港府本周會否「加辣」？ 政治版 2020/07/13 分享： 今次疫情本地爆發，專家們都發出嚴重的警告，但政府上周四出招收緊防疫措施，力度只屬「小辣」，本周會否「加辣」？尤其本周三開始的書展，是否如期舉行？ 據知，即使建制派議員都有質疑書展應否繼續舉行。有政界中人 ... 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 昨增30本地個案 張竹君：情況失控 今日 昨增30本地個案 張竹君：情況失控 袁國勇倡書展 要做足防疫措施 今日 袁國勇倡書展 要做足防疫措施 最新專欄文章 更多 收緊防疫僅「小辣」 揭政府背後考量 2020/07/10 收緊防疫僅「小辣」 揭政府背後考量 港府今收緊控疫 出招「有幾辣」？ 2020/07/09 港府今收緊控疫 出招「有幾辣」？ 「保就業」一出 單月失業率回落？ 2020/07/08 「保就業」一出 單月失業率回落？ 國安法7項「新武器」 警方可「封網」 2020/07/07 國安法7項「新武器」 警方可「封網」 「光時」定性港獨 泛民改口號可避DQ？ 2020/07/06 「光時」定性港獨 泛民改口號可避DQ？ 政治 疫情 書展 經濟 立法會 陳茂波 民建聯 袁國勇 李慧琼 梁卓偉 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入