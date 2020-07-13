疫情惡化 港府本周會否「加辣」？

今次疫情本地爆發，專家們都發出嚴重的警告，但政府上周四出招收緊防疫措施，力度只屬「小辣」，本周會否「加辣」？尤其本周三開始的書展，是否如期舉行？

據知，即使建制派議員都有質疑書展應否繼續舉行。有政界中人

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